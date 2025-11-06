苗可麗擔任伊甸老人照顧服務計畫公益大使（1） (圖)

其他人也在看
黃明志涉謀殺謝侑芯 大馬律師逆風籲1事！
娛樂中心／江姿儀報導網紅「護理女神」謝侑芯日前赴馬來西亞進行拍攝工作，傳出猝逝消息，震驚台灣粉絲。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應。警方為釐清案情，已向法院申請延押6天，台、馬社會大眾與媒體高度關注，對此大馬律師陳博雄發文，逆風喊「看不到任何謀殺或誤殺證據」，認為媒體報導過度渲染而「不公平」。民視 ・ 5 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 6 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 5 小時前
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
柯文哲好慘？太子集團詐45億「特助15萬交保」 醫對比嘆：在台灣好好讀書有什麼用
檢調偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨（4）日拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中一名外貌姣好的「爆乳特助」劉純妤15萬元交保後笑著離開，引發網友熱議。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文嘲諷，對比前台北市長柯文哲找無金流，羈押了1年、7000萬交保，這群人詐騙45億最後15萬交保，在台灣好好的讀書有什麼用。由柬埔寨華人陳志主導的「太子......風傳媒 ・ 3 小時前
影/詐騙45億！太子集團豪乳助理「15萬交保」露齒燦笑
柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，檢警昨天（4日）查扣集團在台資產，總額逾45億元，拘留25名人，其中有11人移送北檢複訊，檢方複訊後諭知主嫌王昱棠等9人交保，其中包括太子集團主席陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，她以15萬交保開心離開北檢。中天新聞網 ・ 1 天前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
王子再發聲！律師聲明：將蒐證提告不實言論「絕不姑息」 已涉誹謗罪
范姜彥豐近日指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，王子4日再度發出律師聲明函，指出網路上留言有諸多不實言論、圖片、照片或傳言，以及不實報導等皆涉及誹謗罪，律師團隊已持續蒐證，喊話「絕不姑」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦
范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 17 小時前
爸爸你在哪！逾5萬韓菲混血兒被棄養 公益組織揭棄子亂象「她們尋找韓國父親只為生存權」
根據《韓國經濟日報》報導，由前「壞爸爸」團體（現稱「處理扶養費的人們」）活動人士具本昌（구본창）表示，從今年10月下旬起，隨著媒體報導曝光多起「尋父行動」，他在社群平台陸續張貼Kopino孩童與其韓籍父親的合照與個人影像資訊，以此希望能迫使這些逃避扶養責任的父親...CTWANT ・ 1 天前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 21 小時前
王子遭喜鵲娛樂切割！介入婚姻當小王 疑惹怒高層
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）近期遭范姜彥豐指控介入與粿粿間的婚姻，對此，王子也在第一時間坦承並道歉，昨（4）日深夜更二度發出聲明再...FTNN新聞網 ・ 1 天前
網質疑謝侑芯不配稱「護理女神」！網紅好友揭「真實內幕」轟：很可悲
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導有「護理女神」之稱的31歲台灣網紅謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，知名歌手黃明志也被爆出涉案，近日大馬警方更將案件轉往謀殺...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
棒球／「不死鳥」宣告復出？郭泓志PO文說決定復出、粉絲瘋猜去哪兒
台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
黃明志半夜IG發限動！臉頰消瘦吐92字聲明 捲謝侑芯命案遭警方全面通緝
歌手黃明志近日捲入台灣網紅「護理系女神」謝侑芯猝逝案，消息震驚台馬兩地。由於他被傳遭大馬警方通緝、經紀人也一度表示「聯絡不上」，引發外界揣測。不過，消失近一天的黃明志，終於在今（5日）深夜現身發聲，強調自己「不會逃」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
昔跟友起鬨「嘲笑范姜」被挖出 粿粿超狠反應曝光！
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐上月證實3年婚姻破裂，指控粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，2 人也認了「越線」、「踰矩」。風波持續延燒，網友們不僅挖出兩人過去出國時同遊嗨玩、社群貼文上曖昧對話，還翻出范姜與粿粿上節目的片段，其中范姜爆料粿粿曾跟朋友一起「看扁他」，引發熱議。民視 ・ 3 小時前
神預言！命理師昔警告粿粿「會變成可怕的人」…時間點全命中
范姜彥豐日前怒控粿粿出軌王子（邱勝翊），當事雙方事後皆承認有踰矩行為，過往良好形象一夕之間全毀，風波持續延燒至今。有網友翻出女方5年前在節目中，曾被命理老師安格斯直指未來會變成「可怕的人」，如今也成了神預言。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前