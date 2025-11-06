苗可麗擔任伊甸老人照顧服務計畫公益大使（1） (圖)

台灣傳奇球星郭泓志曾歷經8次開刀治療手肘、肩膀，但卻總是能戰勝傷痛重返投手丘，也讓他獲得「不死鳥」的封號，近年他將重心轉往演藝圈轉型主持人，不過4日晚間郭泓志突然在自己的社群媒體曬出自己指導年輕球員投球姿勢的照片，還驚人地寫下：「我決定復出」，貼文一出馬上引起粉絲暴動，瘋猜他是否要續寫不死鳥傳奇。

