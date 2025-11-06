苗可麗暴哭無法說話！見失智父堅持「坐在母親生前的腳踏車上」

苗可麗一想起失智父坐在母親生前的位置騎腳踏車，哭到無法說話。（林奕如攝）

苗可麗6日出席伊甸基金會2025老人議題發布記者會，85歲父親有帕金森氏症10年病史，今年初診斷出失智症，3月面臨母親突然過世，她奔波於台北、台中兩地，心力交瘁讓人不捨。

神奇的是，失智父這段時間很少提到媽媽，但有一天突然指家中的腳踏車，說媽媽被困在腳踏車上，她配合演出假裝解救媽媽，隨後父親堅持坐上媽媽生前位置、開始騎起腳踏車，這一幕讓她觸景傷情，躲回房間暴哭，她止不住淚水地說：「他其實知道媽媽走了，但不知道怎麼表達，不知道怎麼回應，用這動作在懷念她。」

苗可麗把所有心力放在照顧失智父。（林奕如攝）

苗可麗母親是突然逝世，她當時計畫再過2天回台中探望，但沒想到來不及見最後一面，她哽咽感慨：「媽媽那件事情太遺憾，人生無常沒有人要等你，你的行程是2天後，無常是下一刻。」她在母喪時沒有掉一滴眼淚，直到處理完所有事情後，回到台北才放聲大哭。

苗可麗6日出席伊甸基金會2025老人議題發布記者會。（林奕如攝）

現在她把所有心力放在照顧失智父，有時候被父親罵「妳沒效（台語，沒用意）」，她難免會脾氣上來、有難過情緒，自勉每天都在修心，但有時父親又會清醒過來跟她道歉：「昨天對不起，對妳這麼兇。」她對於失智父的解讀是「靈魂是清醒，這個軀殼框住了他」。現在他父親一發脾氣，或是不吃飯，她會換一個方式去溝通，或是假裝演戲，用其他方法去應對。

