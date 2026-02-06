苗可麗曝拍八點檔風險 自虧不敬業：我都會拒絕

三立集團6日晚間舉辦尾牙，《超級紅人榜》主持人苗可麗現身出席，今年她包出六位數紅包，不過母親離世尚未滿週年，今年過年會和爸爸一起低調度過。身為八點檔演員，對於《豆腐媽媽》劇組傳出替身墜樓意外，苗可麗表示聽經紀人說起才知道，自己則因為膽子小，有較為危險的戲都會婉拒拍攝。

苗可麗出席三立尾牙，談到《豆腐媽媽》墜樓意外（圖／小娛樂）

苗可麗回憶，沒有拍過太過危險的戲，「無法勝任的我都會拒絕，對劇組來說我可能不敬業，但我也怕影響大家、影響自己。」若真要說，不會游泳的她認為，拍過最困難的是水下戲，「有一次要溺水，那我真的沒有辦法。」就交給替身去做。

廣告 廣告

苗可麗今天就要返鄉陪伴失智父親，去年她覺得爸爸或許無法清楚分辨鈔票，所以包的比較少，沒想到父親竟然有察覺，而且不開心，「那天我就很自責，我為什麼因為他生病就包比較少。」所以今年還是會包跟往年相同數字的紅包給爸爸。在英國讀書的女兒，今年七月就畢業，屆時會回台，因此過年不會返台，也是幫她省機票錢。

苗可麗出席三立尾牙（圖／小娛樂）

另外，苗可麗日前在瀏覽網友20年前的影片時，竟意外發現母親出現在畫面裡，她反覆確認，想說有沒有看錯，因為她完全沒印象去過那個樂園，後來反覆確認真的是媽媽，讓她感動地直言：「她總會透過很多方式告訴我她在。」

三立集團今（6日）晚於南港展覽館盛大舉辦「馬立全開」集團年度尾牙，現場席開約150桌，規模再創新高，較去年更加盛大熱鬧。活動邀集集團員工、合作夥伴及貴賓齊聚一堂，並有多位藝人到場共襄盛舉，現場總人數近1,800人。

今年表演陣容同樣星光熠熠，特別邀請徐佳瑩、美秀集團、陳勢安 以及 TRASH 輪番登台演出，接力獻唱多首熱門作品。另外三立新聞主播劉宸希、張珈瑄也與17位同仁共同演出K-POP組曲熱舞。