苗可麗曝照顧失智父「每天都在拉扯」：現在換我照顧他

炎亞綸在經營的YouTube頻道《我偷偷升級》，最新一集邀請到苗可麗，一同走進萬華區的新富町文化市場。談及近況時，苗可麗分享照顧失智父親的真實心路歷程，曾一度感到崩潰。

炎亞綸與苗可麗一同走進萬華區的新富町文化市場（圖／大浪娛樂 提供）

節目一開場，苗可麗便展現驚人親和力，不僅被攤販送花示愛，還被大方稱讚「根本18歲，比電視上還漂亮」，逛市場的過程中更是頻頻受到熱情招待。苗可麗也分享自己在傳統市場的「行情」，曾買鮭魚頭卻被加送鱈魚、魚丸等，幽默表示「根本可以在市場橫著走」。

談及近況時，苗可麗分享照顧失智父親的心路歷程。她坦言，父親時常突然說「我要回家」，即使人早已在家中，仍反覆陷入拉扯，讓她一度感到崩潰。後來她選擇用「像玩遊戲一樣」的方式回應父親的情緒，例如父親說有小偷，她便笑著說「好，我去抓！」在配合中找到彼此都能安心的相處模式，感性表示：「爸爸照顧我這麼久，現在換我照顧他了。」

苗可麗向炎亞綸分享照顧失智父親的心路歷程（圖／大浪娛樂 提供）

近期也參與演出電影《陽光女子合唱團》的苗可麗，對於人生更有感而發，認為「人生就是要遇到很多錯誤與困難，才會真正升級。」炎亞綸也回應，社會往往只看見犯錯的結果，卻忽略每個人背後的生命故事，「不是一定要過度同理，而是在理解的過程中，或許能讓自己在面對選擇時，有更好的思維方式。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導