苗可麗母親才過世！失智父指腳踏車喊「媽媽困在裡面」 她下秒淚崩

苗可麗講到爸爸媽媽，忍不住淚崩。董孟航攝

苗可麗的83歲母親在3月初離世，讓她覺得要更珍惜和家人相處的時間，經常回老家去陪伴罹患失智症的爸爸，今（6日）她出席基金會活動，提到爸爸原本就有帕金森氏症，已經病發10幾年了，直到媽媽過世前兩、三個禮拜，爸爸狀況突然急轉直下，整個人變得失控狂暴，開始出現幻覺，才確診失智症，「很妙喔！爸爸失智後會提到同事，就是不會提到媽媽。」講到爸爸媽媽，苗可麗更數度哽咽，忍不住淚崩。

苗可麗出席基金會活動。董孟航攝

苗可麗現在只要沒有工作，就會回老家去陪伴爸爸，幾乎是24小時陪伴在側，她形容自己給爸爸滿滿的愛和耐心，但通常面對失智者，並不是給愛就能獲得回應，爸爸常會突然暴怒，無論她如何安撫都沒用，「他有一天突然生氣，突然罵我沒用，我會覺得我都做到這種程度了，進房後還是會很難過，我覺得這不是修行，是在修忍辱，不管他怎麼批評我，我還是要很有耐心。」但爸爸有時候也會恢復正常，就會主動向她道歉。

苗可麗的爸爸只要看到她演出的影片情緒就會安定下來，在經歷媽媽過世後，她更珍惜每次和家人相處的機會，不想留下遺憾，儘管來回奔波很疲累，卻覺得這是一種幸福，「以前陪媽媽太少了，當時只要坐在角落陪爸爸媽媽看電視，就覺得超幸福，但從來沒想過要靠在他們身邊，現在爸爸常常要起身，我都必須坐在他旁邊攙扶，所以最常做的動作就是靠在他肩膀看電視。」她笑說後來發現就連姊姊和小爸爸7歲的叔叔也都會靠著爸爸的肩，畫面特別溫馨。

苗可麗盡量花時間陪伴爸爸。董孟航攝

苗可麗的媽媽過世後，爸爸哭過3次，她其實不太清楚爸爸是否知道媽媽離世，但還是有一些小跡象，像是經過媽媽的床邊時會突然停下，某天還突然指著腳踏車，說媽媽被困在裡面，「我還假裝去救，爸爸後來說要騎車，竟然是坐在媽媽的位置上，我躲回房間就忍不住爆哭。」講到情緒激動處，苗可麗忍不住淚崩，「但我後來還是把腳踏車收起來了，不想讓他勾起難過的回憶。」

苗可麗回憶媽媽過世時，她從得知噩耗到見到遺體都沒有掉淚，還覺得自己很無情，「處理完所有事一回到台北，一進門東西都還沒放我就忍不住大哭，我覺得那是妳的靈魂知道還有很多事要處理，還不是哭的時候。」她也提到媽媽有做「遺體SPA」，慶幸自己的決定，認為這是多出一段時間和媽媽相處，「媽媽生前腳不舒服，我都會幫忙按摩，最後我也有幫她按。」她還抱抱媽媽說了很多話，做最後告別，「其實這療癒的是在世的人，我就跟女兒說我以後也要做。」不避諱和女兒談後事。

苗可麗在媽媽過世後，一度哭不出來。董孟航攝



