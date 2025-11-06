苗可麗照顧失智父當修行

苗可麗6日出席2025年度「老人照顧服務計畫」記者會。（林奕如攝）

苗可麗6日出席伊甸基金會「老人照顧服務計畫」記者會，她的85歲父親有帕金森氏症10多年病史，今年初診斷出失智症，出現情緒不穩、幻覺等情況，3月又面臨母親突然過世，她奔波於台北、台中兩地，心力交瘁讓人不捨。

她透露母逝後，失智父很少提到媽媽，但有一天他突然指著媽媽生前常坐的復健腳踏車，大喊「媽媽被困在腳踏車裡面」，她配合演戲解救媽媽，隨後父親堅持坐上媽媽生前位置，開始安靜的踩著腳踏車，這一幕讓她觸景傷情，躲回房間暴哭，她昨止不住淚水表示：「他其實知道媽媽走了，但不知道怎麼表達，用這動作在懷念她。」

苗可麗的母親在睡夢中驟逝，她遺憾沒見到最後一面，哽咽感慨：「人生無常沒有人要等你，你的行程是2天後回家，無常是下一刻。」她在母喪時沒有掉一滴眼淚，直到處理完所有事情後，回到台北才放聲大哭。

現在她把所有心力放在照顧失智父，有時候被父親用台語失控大罵：「妳啊！妳沒效（沒用）。」她難免會有難過情緒，自勉每天都在修行，但有時父親又會清醒過來跟她道歉，她覺得失智父的靈魂是清醒，只是被這個軀殼困住；現在失智父一發脾氣或不吃飯，她會換個方式溝通或假裝演戲，用其它方法應對陪伴。