苗可麗照顧失智父「每天都在拉扯」 瀕臨崩潰因一關鍵轉念

苗可麗（左）登上炎亞綸YT節目，哽咽吐露照顧失智父親的辛酸心路歷程。（圖／大浪娛樂提供）

炎亞綸YT《我偷偷升級》最新一集邀來金鐘視后苗可麗，兩人勇闖萬華新富町文化市場。苗可麗展現「市場社交王」實力，一進場便獲攤販送花示愛、狂讚「美如18歲」。她自豪分享在市場買魚頭被狂送鱈魚、魚丸的超狂行情，讓炎亞綸直呼大開眼界。然而在熱鬧背後，苗可麗也首度在節目中哽咽吐露照顧失智父親的辛酸心路歷程。

苗可麗坦言，父親發病後常吵著「要回家」，即便人就在家中也無法安撫，讓她一度瀕臨崩潰。後來她轉換心態，採取「像玩遊戲」的方式配合父親，父親喊有小偷，她就演戲「去抓小偷」，才在拉扯中找到安穩的相處模式。她感性表白：「爸爸照顧我這麼久，現在換我照顧他了。」近期參與電影《陽光女子合唱團》演出的她感嘆，人生需經歷錯誤與困難才能真正「升級」。

炎亞綸也回應，社會往往只看見犯錯的結果，卻忽略每個人背後的生命故事，「不是一定要過度同理，而是在理解的過程中，或許能讓自己在面對選擇時，有更好的思維方式」。

