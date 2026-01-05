苗可麗照顧85歲失智父 「高鐵搭10幾趟」驚人花費曝光

苗可麗只要一有空就會回台中陪伴父親。(記者潘少棠攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕苗可麗與「Sandy」吳姍儒今(5)日一同出席《2026 WE ARE 我們的除夕夜》記者會，近年苗可麗重心都放在照顧85歲失智父親上，談到新年新希望就是把時間全部都給爸爸，現在只要沒工作就會回台中，認為爸爸的身體健康比任何事情都重要。

苗可麗只要一有空就會回台中陪伴父親，一個月坐高鐵的次數就高達十幾趟，平常都是搭商務艙，從高鐵購票網站來看， 台北到台中的商務票價約是1250元，一個月花費粗估也要上萬，苗可麗也感嘆高鐵票也不便宜，「我現在就是沒工作就回台中，陪他陪到隔天要工作，時間全部給他，過年也是給他。」

苗可麗這次在節目中與許效舜搭檔，打造僅此一場的「綜藝夜總會」，並邀請羅時豐、孫淑媚、李千娜強勢助陣，重現經典綜藝的歡樂氛圍；緊接著帶領觀眾走進回憶漩渦「玉女時代」，由方季惟、陳明眞兩大玉女掌門人領銜演出，喚起跨世代的青春記憶。

苗可麗說很多人都把她跟餐廳秀做連結，事實上她沒有趕上那時代，只參加末代一場秀，她笑說當年秀場她負責開場演出，「主秀通常是蔡琴，我就是唱開場的那個。」回想起當時的造型，她形容自己看起來就像小女生。談到秀場文化，苗可麗直言一直很嚮往能與「豬大哥」同台演出，「在電視台合作過，但真的很希望能在秀場一起表演，但可惜已沒機會。」她認為秀場有一種電視無法取代的魅力，特別是餐廳秀形式，觀眾可以近距離欣賞表演，台上台下的互動更直接，也更「接地氣」，帶來截然不同的表演感受，「我覺得那種氛圍真的很好。」

