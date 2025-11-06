苗可麗爆哭崩潰 失智爸突然做了「媽媽生前最常做的動作」
苗可麗的85歲父親罹患失智症，情緒變化難測。為了照顧父親，她長年奔波於台北、台中兩地。6日出席伊甸基金會「老人照顧服務計畫」起跑記者會時，談起近況。由於今年5月母親在睡夢中驟逝，苗可麗至今仍不確定爸爸是否知道此事，但有天爸爸的一個舉動，讓她當場難忍情緒，衝回房間大哭。
苗可麗透露，爸爸的病情約莫於媽媽過世前2周惡化，狀況時而平靜時而抓狂，讓她身心壓力巨大，常常需要深呼吸，避免自己也跟著失控。有天，爸爸衝著她罵「妳啊！沒用啦！」苗可麗錯愕又難過，「都說人是在修行，我感覺自己是在修忍辱，要不走心，還是要很愛他。」
她坦言，「說不累是騙人的。」北上工作反而成了她的喘息時光。即便如此，苗可麗從未想過放棄，因為父親仍有清醒的時候，甚至會對她說：「昨天對不起，對妳那麼兇。」由於不確定父親的心理狀態，苗可麗從不讓他看自己談論家庭的相關報導。不過驚喜的是，她發現自己主持的節目，就是最好的安慰劑，最近《驚奇旅明星》播出，爸爸看了竟從頭笑到尾，「我還趕快錄影發到群組說，我已經好久沒看到爸爸這樣笑了。」
苗可麗說，爸爸經常提起過往的事，卻始終沒有提過媽媽，難以判斷父親是否知道媽媽已經離世，「不知道是怕他自己難過，還是怕我難過。」只是每次經過媽媽的床位時，爸爸總會停下來發愣好幾秒。
真正讓苗可麗徹底崩潰的，是有次爸爸指著媽媽生前常坐的復健腳踏車，大喊：「媽媽被困在腳踏車裡面！我要去救她！」好不容易安撫下來後，她打算將腳踏車移到爸爸的位置方便踩踏，「結果他說不要，他要坐在我媽的位置。」
看著爸爸安靜地踩著腳踏車，苗可麗再也忍不住衝回房間大哭，「他其實知道媽媽走了，只是可能不知道怎麼表達。」那份思念，父親只能透過媽媽生前最常做的動作懷念她。
僅管照顧的路漫長，但苗可麗直言「能被爸媽罵有多幸福啊。」換個角度想，也許就不那麼累。生命無常，不知道還能陪伴多久，但與其恐懼，不如珍惜每一天。
