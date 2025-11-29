苗可麗片場「罕見發飆」！ 安心亞遭痛罵喊過癮

由陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、安心亞、孫淑媚、苗可麗等多位女星主演的電影《陽光女子合唱團》，苗可麗近日分享客串演出在片場的趣事與幕後感動。

苗可麗在片中客串飾演總是板著一張撲克臉的方科長，每次一開口就氣勢超強，成功掌握了監獄的威嚴氛圍。她笑談自己的角色設定：「我的職業是戒護科科長，我面對的人如果我不夠兇怎麼能鎮壓得住她們？所以就要裝一副撲克臉，但是在電影裡面太多讓人笑讓人哭的地方，偏偏我想笑不能笑、想哭不能哭！你們知道這有多難演嗎？」

私底下好相處又好脾氣的苗可麗，難得在片場發飆，反而把飾演「阿蘭」的安心亞和孫淑媚樂壞了！其中一場在牢房內幫陳意涵小孩慶生、導致苗可麗大怒的戲，讓安心亞站在「海景第一排」，感受最直接的罵人衝擊。

安心亞談起這場戲直呼過癮：「現場被可麗姐罵真的很過癮，平常在電視上看她罵人就很療癒了，她剛剛就站在我面，還看著我的眼睛，其實真的很舒壓！而且她罵人好順，可以一直被罵沒關係。」她笑稱，飾演的角色「阿蘭」試圖討價還價時，真的是發自內心很小聲地討價。

苗可麗表示，她最開心的是能夠跟導演林孝謙和編劇呂安弦合作。她透露，在拍攝過程中，林孝謙對劇組的溫柔讓她多次被感動。她回憶道：「在拍攝現場，無意間看到導演以同樣溫柔、耐心的語氣，正在與一位演員交談。我當下還很好奇：這是哪位演員啊？」後來才得知對方只是當天到場參與拍攝的臨時演員之一。苗可麗坦言：「導演跟他說話，也是同樣的尊重和禮貌，我真的覺得很感動。」那一刻讓她深切感受到，導演對每一位參與者都一視同仁、毫無差別待遇，讓她更加敬佩。

苗可麗也特別回憶，有次在片場被翁倩玉的表演深深震撼。她坦言，自己原本只停留在「翁倩玉是歌手、是歌星」的印象，完全忘了對方其實從小就在電視電影環境中成長。真正合作後才發現，翁倩玉的情緒層次與表演張力極為細膩，「我真的嚇到，她每一個情緒都非常有層次」。

因為這個劇組太棒了，苗可麗送給大家她很喜歡的能量水瓶。沒想到在殺青那天，翁倩玉特別回贈給她一本個人畫冊。苗可麗當下非常意外又被溫暖擊中，「因為我自己也很喜歡畫畫，所以這份禮物特別珍貴」。她笑說，翻到封頁看到「dear 可麗」時差點落淚，對方手寫的祝福更是「連字都美得像藝術品」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導