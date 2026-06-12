苗可麗獨扛北影主持人！首波豪華6組頒獎嘉賓曝光

【緯來新聞網】「第28屆台北電影節」頒獎典禮將於7月11日盛大舉行，今（12日）公布台北電影獎頒獎典禮主持人，將由演員苗可麗擔綱，同時公布首波、共6組頒獎嘉賓名單。首度接下主持棒，苗可麗坦言內心充滿恐懼與不可置信，幾經掙扎後才勇敢答應。

苗可麗是本屆北影主持人。（圖／台北電影節提供）

苗可麗透露，答應的勇氣竟是來自人生的無常，「臣服、接受是我這一年期許自己的改變，來到身邊的一切，接受、感恩並盡全力做好它，我想這是我人生劇本裡重要的篇章，是給我的挑戰，而我相信我可以好好演繹它」。



談及準備過程，苗可麗表示已回顧歷屆台北電影節頒獎典禮，也大量觀摩各路優秀主持人的風格，深感壓力之餘更加提醒自己「不辜負北影交付予我的任務」。她最大挑戰在於獨自撐起典禮，必須研讀大量入圍影片、深入了解每位入圍者，同時絞盡腦汁思考如何讓全場觀眾在緊張之餘，也能感受輕鬆愉快的氛圍。



對於典禮亮點，苗可麗賣起關子：「我的出現就算沒讓人跌破眼鏡，至少也足以讓人感到新鮮了吧！」現在的她，形容自己「極度緊張，又感覺被愛」。

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翁倩玉將回台頒獎。（圖／台北電影節提供）

除了主持人有看頭，頒獎嘉賓也星光熠熠，本屆影展大使曾敬驊將攜手電影《大濛》裡的妹妹方郁婷，共同頒發最佳聲音設計與最佳新演員；蟬聯三屆角逐北影個人獎、本屆又以《死亡賭局》入圍最佳男主角的洪瑜鴻（春風），將與去年北影帝萬洛・隆甘迦搭檔合頒最佳女主角；以《陽光女子合唱團》入圍最佳女配角的翁倩玉與億萬監製Vivian徐若瑄則將共同揭曉最佳劇情長片大獎。



最佳美術設計與最佳動畫片將由林予晞與小薰（黃瀞怡）聯袂登台；以電影《左撇子女孩》攜手闖蕩大銀幕的螢幕情侶蔡淑臻與黃鐙輝，則頒發最佳視覺效果與最佳男配角獎；延續《陽光女子合唱團》中默契，安心亞與入圍最佳女配角的孫淑媚將共同揭曉最佳原創電影音樂與最佳原創電影歌曲。

梁湘華擔任典禮配音。（圖／台北電影節提供）

延續台北電影節邀請演員為典禮播放影片進行配音的傳統，今年邀請去年以《破浪男女》榮獲台北電影獎最佳新演員的梁湘華擔任典禮配音。梁湘華事前除了熟悉名單，也反覆聆聽頒獎節目中配音員的口條，感性表示，能在北影歷史中留下一點聲音，深感榮幸，也特別感謝大學時配音課的老師。



「第28屆台北電影節」影展放映將於6月26日至7月7日在台北市中山堂、光點華山電影館、誠品電影院展開，影展選片指南將於6月13日登場、票券將於6月14日在OPENTIX兩廳院文化生活正式開賣。7月11日台北電影節頒獎典禮將由華視主頻12台全程LIVE轉播，中華電信MOD、Hami Video、四季線上、ELTA OTT、LiTV、ofii等OTT平台及海外Dish Network同步順播。

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