苗可麗認膽小 怕影響工作拒拍危險戲

苗可麗6日出席三立集團尾牙。（池宗玲攝）

三立集團6日晚在董事長張榮華帶領下舉辦「馬立全開」年度尾牙，席開150桌，邀徐佳瑩、美秀集團、陳勢安、TRASH及三立新聞主播劉宸希、張珈瑄等17人演出K-POP組曲熱舞，HIGH翻現場；《請世界吃桌》主持人藍正龍、浩子、陳隨意與《上山吧！台灣隊》雷艾美、阿傑、八弟也與張榮華合影。

瘦身有成的曾國城，昨開心分享已維持85公斤體重2個月，老婆、兒子看他的眼神都不一樣。昨談及摯友王月去年11月因腦部受傷動手術，他表示，雖然還未探視，但王月恢復狀況尚可，只是身體仍虛弱，暫時無法復工。

《超級夜總會》、《阿姐萬歲》主持人苗可麗透露，已準備大約10來萬紅包，謝謝辛苦的工作人員。她過去演過多部8點檔，也有替身演員幫怕水怕高的她演出溺水等畫面。談到《豆腐媽媽》的工安意外，她說不太清楚情況，「我遇到的拍攝環境都很注意安全，像我膽子小，無法勝任的動作都會拒絕，雖然可能會被覺得不專業，但我也擔心自己會影響工作，如果受傷也沒辦法繼續工作」。

近日，有網友在Threads上分享20多年的出遊影片，苗可麗驚見裡面竟有母親、姊姊和她帶著女兒遊玩的畫面，她昨眼眶泛紅說，真的太神奇了，她早已忘記當年有去過那個樂園，「我看到媽媽的畫面，一直重複看，她透過很多方式讓我知道她在我身邊」，透露思母心情。