苗可麗認「膽子小」不拍危險動作戲 回憶溺水戲請來替身

【緯來新聞網】藝人苗可麗今（6日）出席三立集團尾牙，針對近期民視八點檔替身演員受傷一事，苗可麗直言自己膽子比較小，面對拍戲中的危險動作一向堅持拒絕，她認為：「對劇組來說或許這叫敬業，但我個人覺得不太行，一旦受傷反而會影響後續所有工作。」

苗可麗出席三立集團尾牙。（圖／記者陳明中攝）

苗可麗透露，舉凡跳水、調高或跳高類的動作她都無法勝任。回憶過往經歷，她提到最困難的戲碼是曾拍過溺水戲，雖然水深不算深且現場有潛水專業人員保護，但內心依然充滿恐懼。她更坦言，先前與陳庭拍攝相關溺水戲分時，也是出於安全考量使用了替身。

苗可麗直言自己膽子比較小不拍危險動作戲。（圖／記者陳明中攝）

談及過年計畫，苗可麗感性表示今年最重要的就是陪伴父親，她坦言去年因為擔心生病的父親意識不夠清醒、對金錢沒概念，因此紅包包得比較少，沒想到父親當下流露出失落神情，讓她十分揪心。為了不讓父親失望，她決定今年紅包加碼回歸往年水準，準備包下數萬元大紅包。由於母親過世尚未滿1年，全家今年將保持低調，而正在求學的女兒也因為快畢業了，今年確定不會回台灣過年。

