苗可麗談失智父淚崩！憶亡母遺憾 認已交代身後事

苗可麗今（6日）出席公益活動。（圖／記者沈芳宇攝）





女星苗可麗今（6）日出席伊甸基金會公益活動擔任公益大使，她透露85歲的父親罹患帕金森氏症長達10多年，今年年初因藥物影響而出現失智症狀，讓身為照顧者的她面臨極大挑戰，沒想到，母親又在3月時於睡夢中離世，一夕間失去媽媽後又要扛起照顧失智父親的責任，如今回想起與爸媽相處的點滴，讓她忍不住淚灑現場。

苗可麗擔任基金會 老人照顧服務計畫的公益大使，身為多年照顧者的她提及爸爸因為帕金森氏症用藥影響，而出現幻覺和失智的症狀，雖然已經給予父親十足的愛，但爸爸情緒上來批評她時，也不了出現難過的情緒，「我覺得是在修忍辱，不管他怎麼批評我，我還是要很有耐心」。她認為爸爸即便處在失智的狀態，靈魂仍然是清醒的，「但軀體被框住了，我不能把他什麼都放在心上」。

苗可麗談及已逝的母親滿滿遺憾。（圖／讀者提供）

苗可麗談及已逝的母親滿滿遺憾。（圖／讀者提供）

談及今年3月離世的母親，苗可麗難忍情緒表示，當下知道媽媽的事情是嚇到，「整個路程到我上車看著她的遺體，一滴淚都沒有掉，還覺得自己很無情」，直到處理完所有事回到台北的家中後，一進門東西都還沒放就忍不住大哭，「我就覺得不行，不要有遺憾，能陪伴多幸福啊，換個角度想不一樣，做你愛的事情是不會累的」。

如今回想起來，讓她相當遺憾過去陪伴媽媽的時間太少，而爸爸現在經常要起來，自己回家都會坐在他身邊靠在他的肩膀看電視，「小7歲叔叔跟姐姐也會靠在爸爸肩膀，不知道能陪多久，好好珍惜每一天」。

苗可麗提到，媽媽在火化的前一天，她特地為她安排了「遺體SPA」，很慶幸自己做了這個決定，讓她還有時間可以多抱抱媽媽、幫她按摩，也發現這個儀式是療癒在世的人，她提及爸爸在失智過後身邊的人事物都曾提起過，唯獨不曾提及媽媽，僅在媽媽走後哭過3次，或是突然生氣跑去坐在媽媽生前騎的行動腳踏車，讓目睹這一幕的她躲回房間爆哭，如今經歷了媽媽離開，她也告訴自己的女兒一些身後事的安排，認為人生太過於無常，不需要太過於忌諱這些事情。



