苗可麗談照顧失智父心路歷程 暖喊：換我照顧他

（中央社記者洪素津台北24日電）演員苗可麗作客炎亞綸的YT頻道，聊及照顧失智症父親的心路歷程，苗可麗坦言每天都在拉扯，情緒有時也會崩潰，後來慢慢找到合適的相處模式，「爸爸照顧我這麼久，現在換我照顧他了」。

苗可麗在炎亞綸的YT頻道「我偷偷升級」中分享照顧失智父親的真實心路歷程。她透過新聞稿表示，父親時常突然說「我要回家」，即使人早已在家中，這樣的事情反覆發生，讓苗可麗日日陷入情緒上的拉扯，也一度感到崩潰。

後來，苗可麗選擇用「像玩遊戲一樣」的方式回應父親的情緒，例如父親說有小偷，她便笑著說「好，我去抓！」在配合中找到彼此都能安心的相處模式。

苗可麗感性說：「爸爸照顧我這麼久，現在換我照顧他了。」一句話道盡照護者背後最深的愛。

苗可麗宣傳參與演出的電影「陽光女子合唱團」，片中劇情讓她有感而發，認為「人生就是要遇到很多錯誤與困難，才會真正升級」。

炎亞綸也回應，社會往往只看見犯錯的結果，卻忽略每個人背後的生命故事，「不是一定要過度同理，而是在理解的過程中，或許能讓自己在面對選擇時，有更好的思維方式。」（編輯：李亨山）1141224