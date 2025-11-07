苗可麗質問周予天尺寸 曾莞婷逼脫衣：我要試試看

曾莞婷、苗可麗、花花、周曉涵主持的實境節目《驚奇旅明星》，最新一集勇闖台中，沒想到一開始，眾人隨機抽願望行程，竟抽到「最頂30公分」的提示，讓大家當場嚇傻；而姐姐們一上路就火力全開，開起黃腔毫不手軟，也讓小鮮肉來賓周予天完全招架不住！

驚奇旅明星》新一趟前往台中，攜手周予天輕旅行。（圖／東森綜合台提供）

抽到「最頂30公分」的提示，曾莞婷驚呼第一關就這麼刺激，花花更懷疑說：「這長度會出人命吧！」老司機苗可麗立刻開車，用手比劃30公分大概到鎖骨位置，讓曾莞婷直呼：「這太深了啦！」苗可麗還不放過周予天，逼問：「30公分跟你『那根』有關嗎？」讓周予天滿頭大汗羞喊：「這好難接！」

廣告 廣告

最終謎底揭曉，原來是要前往品嚐知名燒烤店長達30公分的牛舌。一入口，曾莞婷立刻大讚超軟嫩，更誇張形容：「超怕牛舌喇不夠，但超級嫩，彷彿感受到舌吻的感覺！」

曾莞婷逼周予天脫衣喊：我要試試看！（圖／東森綜合台提供）

休息時間，周予天與周曉涵聊起過去合作拍戲的趣事，周予天曾在劇中飾演男公關，周曉涵則是男公關的老闆娘。曾莞婷聽了立刻起鬨：「我也好想演！那能不能示範一些撩妹技巧給我們看看？」周予天分享，劇中有一場戲是男公關裸露上半身讓女客挑選，曾莞婷笑說：「你這樣講我很難想像，我可能要實際試試看才知道！」立刻被苗可麗嗆：「太快了！就跟妳說不要吃這麼快，今天就吃完了，那明天要吃什麼？」

苗可麗強逼周予天解扣，花花飢渴喊：很久沒看到男人肉體了！（圖／東森綜合台提供）

接下來的變裝環節，姐姐們逮到機會，苗可麗直接強迫解開周予天的襯衫鈕釦，花花也興奮喊：「讓我們看一下啦！很久沒看到男生的肉體了！」甚至親手幫他解開鈕釦，讓周予天小露胸肌，害羞到臉漲紅。事後在車上，眾人繼續虧他：「叫你脫就不脫，為何惜肉如金啊？在健身房一直秀，在這邊不脫！」

周予天害羞回應：「因為殺青後就很少練腹肌，我現在可能不夠壯，今晚先回去練一下再脫。」花花立刻預約：「那明天脫給我們看！」隨後周予天更主動提議公主抱苗可麗，輕鬆抱起並旋轉一圈，讓苗可麗羞喊：「我懷疑你真的有練，力氣好大讓你過關！」還笑說：「我們其實可以省略抱的部分，直接進房間就好。」

《旅明星》苗可麗質問周予天尺寸，被公主抱羞喊給過！（圖／東森綜合台提供）

節目更邀請特別來賓玖壹壹，進行一對一鮮肉配對，花花立刻反問製作單位：「健志跟洋蔥都已婚了，為什麼還來跟我們配對當一日男友？」健志則笑說：「要賺奶粉錢啊！」

《驚奇旅明星》每週日晚間8點於東森綜合32頻道首播，無線中視每週日晚間10點播出；串流平台遠傳friDay影音、中華電信MOD、Hami Video同日晚間10點同步上架。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導