苗可麗過年陪85歲失智父！月搭高鐵10幾趟：爸爸健康最重要

春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，今（5）日舉辦錄前記者會，演出藝人苗可麗、ARKis、HUR+，以及連續4年擔綱主持的吳姍儒（Sandy）一同亮相，而苗可麗先前曾公開透露，自己只有有休假都會下台中照顧85歲的失智爸爸，認為爸爸的身體健康比什麼都重要。

苗可麗母親去年3月在睡夢中離世，她扛起照顧失智父親的責任，幾乎將時間都用來陪伴父親，她也透露，平常只要工作一有空檔就會搭高鐵回高中探望父親，光是一個月搭乘的次數就高達十幾趟，而且都是搭乘商務艙，花費相當可觀，她也開玩笑說：「我覺得它要頒獎給我。」

苗可麗、Sandy、ARKis、HUR+一同亮相記者會。（圖／三立提供）

談及新年計劃，苗可麗透露現在最重要的心願就是爸爸身體健康，過年女兒還在國外，自己也會下台中陪父親圍爐，她形容現在的自己，更懂得珍惜相處的時光。她也回想起過去的演藝生涯，笑說自己其實只參與到餐廳秀末代，曾負責開場演出，「主秀通常是蔡琴，我就是唱開場的那個。」

談到秀場文化，苗可麗直言一直很嚮往能與「豬大哥」同台演出，「在電視台合作過，但真的很希望能在秀場一起表演，但可惜已沒機會。」她認為秀場有一種電視無法取代的魅力，特別是餐廳秀形式，觀眾可以近距離欣賞表演，台上台下的互動更直接，也更「接地氣」，帶來截然不同的表演感受，「我覺得那種氛圍真的很好。」



