苗可麗防堵《豆腐媽媽》替身意外 難敵2心魔「我很害怕」
苗可麗昨晚（2╱6）出席三立集團尾牙，民視8點檔《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚1月20日拍工地動作戲時發生自高樓直接墜地意外，被問是否也曾因拍戲受傷？她坦言：「因為我自己本身膽子比較小，所以我都會拒絕，可能對劇組來講我或許沒那麼敬業，但是我覺得我不太行，怕會影響到工作或自己，因為我如果受傷就沒辦法繼續，所以我就很小心。」
談到至今拍過最困難的戲，怕水、懼高的苗可麗說：「跳水沒辦法，跳高也不行，我就什麼都不行。我曾經有在水裡面，但是基本上不會太深，他們有潛水的人在下面hold住我，我還是很害怕，但是我盡力啦，因為有些鏡頭還是需要自己在水裡面。」透露有次拍溺水的戲，「那個我就真的沒辦法，那時候他們有找替身來幫忙溺水，不然怎麼辦呢」？
今年過年紅包，苗可麗透露該給工作人員的都包了，「大概10來萬」。因媽媽過世還沒滿1年，年假她會回家陪爸爸，還自爆去年因包的比較少一點，結果爸爸不開心，「他很失落，但他沒有講，其實那1天我就很自責，就覺得說我為什麼要因為他有點不清楚就包的跟以往不一樣，所以我今年決定包的跟往年一樣，反正就擺著，就幾萬塊」。而在國外唸書的女兒今年不會回來過年，「她今年7月就要畢業了，所以她幫我省錢，就說不要飛來飛去，畢業後就會回台灣工作」。
《豆腐媽媽》劇組萬星傳播日前發聲明表示，劇組皆有幫演員投保雇主意外責任保險，事發迄今，劇組均與家屬積極溝通，期間家屬有提出8項理賠訴求，劇組也表示保險理賠需要相關單據及診斷證明等書面資料始得以申請，並無家屬所述不聞不問之情況。然而，勞動部表示，經桃園市政府...
金鐘視后苗可麗去年3月喪母，因未能見到至親最後一面，遺憾與悲痛始終深藏心中。沒想到網友一則懷舊影片竟讓她重見母親身影，讓她忍不住在計程車上淚崩，直呼：「妳相信嗎？妳愛的人會透過很多方式讓妳知道祂一直都在。」
三立集團6日晚間舉辦尾牙，《超級紅人榜》主持人苗可麗現身出席，今年她包出六位數紅包，不過母親離世尚未滿週年，今年過年會和爸爸一起低調度過。身為八點檔演員，對於《豆腐媽媽》劇組傳出替身墜樓意外，苗可麗表示聽經紀人說起才知道，自己則因為膽子小，有較為危險的戲都會婉拒拍攝。
民視8點檔《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚1月20日拍工地動作戲時發生自高樓直接墜地意外導致顱內出血，家屬控訴劇組沒幫買保險，昨（2╱6）民視表示已進行後續保險理賠申請事宜， 勞動部表示蘇德揚並未投保勞工保險及勞工職業災害保險，因此無法請領勞保傷病給付，對此，民視今也回應了。
民視八8點檔《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚，於今年1月拍攝高台墜樓戲時發生意外，造成頭部重創，一度住進加護病房搶救，引發爭議。對此，勞動部今天（7日）表示，經桃園市政府勞動檢查
受近期持續乾旱影響，雪霸國家公園雪見遊憩區水源地出水量嚴重不足，雪見遊客中心、二本松解說站及相關公共設施民生用水已面臨告急。雪管處今（6）日呼籲，請近期內計畫前往雪見遊憩區的遊客務必節約用水，並自備充足飲用水上山。雪管處表示，雪見遊憩區是台灣中部地區重要的旅遊地點，有豐富的森林生態、泰雅文化、林間木
苗可麗去年3月痛失母親，未能見到最後一面深感遺憾，近1年來只要提及此事，幾乎都會忍不住落淚。昨（5）日她在社群平台分享一段20年前的珍貴影像，畫面中驚見母親身影，讓她瞬間淚崩：「你相信嗎？你愛的人會透過很多方式，讓你知道祂一直都在。」
民視8點檔《豆腐媽媽》工安意外引發社會關注，拍戲現場防護機制，演員與武行的保障問題也成為焦點。三立8點檔《百味人生》今（7日）舉辦粉絲見面會，主演陳珮騏、謝承均、江國賓等人悉數出席。陳珮騏向來敢言，坦言接拍八點檔除了劇組保險，自己更在10年前就私下加購「毀容險」，如果拍戲有危險動作，有時會直接拒絕，強調：「演員要盡力，但不是要逞強，我們是演員但不是特技演員。」
謝承均（仔仔）、陳珮騏、江國賓、劉書宏、林萱瑜、邱子芯、陳謙文今（2╱7）出席三立8點檔《百味人生》在迪化街舉辦的粉絲見面會，吸引逾3000名粉絲同歡，民視《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚1月20日拍工地動作戲時發生自高樓直接墜地意外，謝承均、江國賓坦言看到新聞很難過，謝承均拍《意難忘》時右眼角還受傷縫了4針，「醫生說再上去一點就失明了」。
民視八點檔《豆腐媽媽》日前發生拍攝意外，37歲替身演員蘇德揚在拍攝工地動作戲時，從高台直接墜地，造成顱內出血、顏面複雜骨折，目前仍在加護病房治療中。家屬今（7日）再發聲，透露他半夜因劇烈頭痛痛醒，「腦如脆弱豆腐」，情況令人揪心。同時，勞動部今表示，經地方勞檢單位檢查，發現確實未採取保護措施，將依法開罰。
（中央社記者洪素津台北6日電）演員苗可麗、曾國城今天出席電視台尾牙，苗可麗演過多種戲劇，她表示自己擔子小，沒把握的危險動作堅持拒絕，過往有拍攝溺水戲，縱使有替身也覺得害怕，認為受傷反而影響後續工作。
民視八點檔《豆腐媽媽》發生工安意外，1月20日在桃園市蘆竹區拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，顱內出血、顏面複雜骨折，醫院發出「病危通知」，但家屬與民視的說法出現落差，隨著墜地影片曝光，引起網友熱議。對此曾演出八點檔的苗可麗今晚出席三立尾牙也回應了。蔡維歆
（中央社記者曾婷瑄河內6日專電）法媒快訊週刊報導指出，越南可能一改對俄羅斯戰鬥機的依賴，考慮購入法國飆風戰機。這個極具象徵意義的戰略轉變，不僅將多元化越南武器來源、影響國防結盟，也恐重塑區域權力格局並威懾對手，尤其在南海爭議上。
陳珮騏今（2╱7）與謝承均、江國賓、劉書宏、林萱瑜、邱子芯、陳謙文出席三立8點檔《百味人生》在迪化街舉辦的粉絲見面會，談到民視《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚拍工地動作戲時發生自高樓直接墜地意外，勞動部調查，劇組並未幫蘇德揚投保勞工保險及勞工職業災害保險，她透露早為自己買高額保險，還包括「毀容險」。
國民黨6日宣布，稱經過充分溝通和說明後，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔皆已簽署協議，擬於3月底前的最後一週（3/25至3/31）完成民意調查作業。但江啟臣隨即發聲，明顯違背他簽署的協議中不公布民調時間等相關事項，對此，國民黨又稱，是說明在最後一週，沒有公布三天執行作業的檔期。對此，江啟臣今（7）日說，照白紙黑字就可以避免無謂的爭議，且他沒有參加第二次協調，無所謂在3月最後一週完成民調執行的共識。
近期瘦身有成的藝人曾國城（圖）6日現身參與三立集團尾牙，他說目前體重維持在85公斤已滿2個月，笑稱現在已能穿回以前的衣服。