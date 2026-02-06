苗可麗防堵《豆腐媽媽》替身意外 難敵2心魔「我很害怕」

苗可麗昨晚出席三立集團尾牙。黃于珊攝



苗可麗昨晚（2╱6）出席三立集團尾牙，民視8點檔《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚1月20日拍工地動作戲時發生自高樓直接墜地意外，被問是否也曾因拍戲受傷？她坦言：「因為我自己本身膽子比較小，所以我都會拒絕，可能對劇組來講我或許沒那麼敬業，但是我覺得我不太行，怕會影響到工作或自己，因為我如果受傷就沒辦法繼續，所以我就很小心。」

談到至今拍過最困難的戲，怕水、懼高的苗可麗說：「跳水沒辦法，跳高也不行，我就什麼都不行。我曾經有在水裡面，但是基本上不會太深，他們有潛水的人在下面hold住我，我還是很害怕，但是我盡力啦，因為有些鏡頭還是需要自己在水裡面。」透露有次拍溺水的戲，「那個我就真的沒辦法，那時候他們有找替身來幫忙溺水，不然怎麼辦呢」？

今年過年紅包，苗可麗透露該給工作人員的都包了，「大概10來萬」。因媽媽過世還沒滿1年，年假她會回家陪爸爸，還自爆去年因包的比較少一點，結果爸爸不開心，「他很失落，但他沒有講，其實那1天我就很自責，就覺得說我為什麼要因為他有點不清楚就包的跟以往不一樣，所以我今年決定包的跟往年一樣，反正就擺著，就幾萬塊」。而在國外唸書的女兒今年不會回來過年，「她今年7月就要畢業了，所以她幫我省錢，就說不要飛來飛去，畢業後就會回台灣工作」。

