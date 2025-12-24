苗可麗陪伴失智父崩潰！認了「每天都在拉扯」：換我照顧他

苗可麗上炎亞綸的節目《我偷偷升級》。大浪娛樂提供

《我偷偷升級》是炎亞綸首度以個人視角經營的YouTube頻道，最新一集中，炎亞綸邀請到苗可麗一同走進萬華區的新富町文化市場，以「苗可麗是市場社交王，帶炎亞綸升級市場社交能力」為主軸，在最生活化的場景中展開一場充滿人情味的對話。

苗可麗被讚像18歲 逛市場行情好到誇張

節目一開場，苗可麗便展現驚人親和力，不僅被攤販送花示愛，還被大方稱讚「根本18歲，比電視上還漂亮」，逛市場的過程中更是頻頻受到熱情招待。苗可麗也笑分享自己在傳統市場的「行情」，曾買鮭魚頭卻被加送鱈魚、魚丸等，幽默表示「根本可以在市場橫著走」，自然互動也讓炎亞綸直呼大開眼界。

苗可麗分享照顧失智父親的真實心路歷程。大浪娛樂提供

談照顧失智父親一度崩潰 「現在換我照顧他了」

談及近況時，話題一轉，苗可麗分享照顧失智父親的真實心路歷程。她坦言，父親時常突然說「我要回家」，即使人早已在家中，仍反覆陷入拉扯，讓她一度感到崩潰。後來她選擇用「像玩遊戲一樣」的方式回應父親的情緒，例如父親說有小偷，她便笑著說「好，我去抓！」在配合中找到彼此都能安心的相處模式。苗可麗感性表示：「爸爸照顧我這麼久，現在換我照顧他了。」一句話道盡照護者背後最深的愛，也成為節目中最動人的時刻。

從錯誤中升級人生 一場超越逛市場的深度交流

近期也參與演出電影《陽光女子合唱團》的苗可麗，對於人生更有感而發，認為「人生就是要遇到很多錯誤與困難，才會真正升級」。炎亞綸也回應，社會往往只看見犯錯的結果，卻忽略每個人背後的生命故事，「不是一定要過度同理，而是在理解的過程中，或許能讓自己在面對選擇時，有更好的思維方式。」一來一往的深度交流，也讓這集節目超越逛市場的表層，回到「理解他人、理解人生」的核心。



