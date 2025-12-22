苗可麗面惡心善「心疼囚犯」 撲克臉罵警察全場卻哭了

苗可麗在《陽光女子合唱團》飾演「撲克臉方科長」。(記者王文麟攝)

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《陽光女子合唱團》表面唱的是合唱與希望，實際卻會逼哭觀眾，其中苗可麗、陳庭妮的角色設定，更被不少觀眾點名是「低調但致命」的情緒炸彈。

一向愛玩、愛鬧的苗可麗這次被角色「全面封印」，她在《陽光女子合唱團》飾演「撲克臉方科長」，是面惡心善、情緒全收，卻什麼都扛在身上的存在。她直言：「這角色不能玩，反而更難演。」因為情緒明明很滿，卻不能露出來。

聊到拍攝過程中最爽的一場戲，苗可麗毫不猶豫點名是「罵警察」，「我整場都很兇，但那一刻你會看得出來，其實我是很愛她們(監獄女子們)的。」一句話道盡角色沒說出口的情感，身邊的人更為此動容，忍不住感動落淚。

感性的苗可麗提到，訪談前一晚特地去看了電影，回憶片中有幕畫面只剩下一雙手，緊緊牽著女兒的手，看到那一刻直接哭到不行，「身為媽媽太懂了，明明很想認她卻不能認，只能緊緊握著。」形容：「看起來輕輕的，但力道強到不行。」

她甚至形容看這部片的哭戲，「很像進到一座廟裡，一直流眼淚，但心被洗過一次。」

另一方面，陳庭妮飾演管訓鋼琴手，她透露導演林孝謙直接丟給她一疊7首琴譜，只給一個月時間準備，「我怕讓他失望，只能回去拚命練。」群戲時，她在禮堂彈琴，全團都看著她，回音又大，「按下去好不好聽，全部人都知道。」

陳庭妮坦言，這個角色最難的是「不能太投入」，表示「情感投射不能太多，不能讓他們太靠近，也不能做太多。」還說一場法院戲，一不小心和陳意涵對到眼，情緒瞬間接上，還互相責怪「幹嘛看我」逗樂彼此。

