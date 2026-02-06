苗可麗驚見逝世母影片眼眶泛紅 愧對「失智父1事」連夜趕回台中

苗可麗6日晚出席三立集團尾牙。（池宗玲攝）

苗可麗今（6日）晚間出席三立集團尾牙，透露她已準備6位數、大約10來萬的紅包，謝謝過去一年辛苦的工作人員。她今年也準備跟過去一樣數字的紅包給爸爸，她內疚的說：「去年發現他記憶不清楚時有包比較少，他其實有不開心， 我就很自責，怎麼會因為他不一樣就包少」。

苗可麗過去演過多部八點檔，也有替身演員替怕水怕高的她詮釋她溺水等畫面。談到《豆腐媽媽》的工安意外，她坦言，稍早才得知此事，「我不太清楚，我遇到的拍攝環境都很注意安全。像我自己膽子比較少，無法勝任的動作都會拒絕，雖然可能會被覺得不專業，但我也擔心自己會影響工作，如果受傷也沒辦法繼續工作」。

近日，有網友在Threads上分享20多年的出遊影片，苗可麗驚見裡面竟有是母親、姊姊和她帶著女兒遊玩的畫面。她昨眼眶泛紅地說，一切真的太神奇了，自己更是已經忘記當年有去過那個樂園，「我看到媽媽的畫面，一直重複看，她透過很多方式讓我知道她在我身邊」，透露思母心情。

