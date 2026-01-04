苗國產生鮮豬肉品嚐宣導

國產生鮮豬肉食在安心品嚐宣導活動呼籲消費者用行動支持國產豬肉。（記者江乾松攝）

苗栗縣家畜肉類同業公會昨（四）日下午二時在苗栗市貓裏喵親子公園舉辦「國產生鮮豬肉食在安心品嚐宣導活動」，向民眾宣導國產豬肉品管機制，盼能走出先前非洲豬瘟事件陰霾，讓民眾安心選購國產豬肉。苗栗縣副縣長邱俐俐出席活動，並呼籲消費者用行動支持國產豬肉。

苗栗縣副縣長邱俐俐、縣議員孫素娥、鄭碧玉、曾美露、徐筱菁、苗栗市長余文忠及多位市民代表、中華民國家畜肉類商業同業公會全國聯合會理事長陳德南、苗栗縣家畜肉類公會理事長何永祥、多位肉品從業人員均出席。

苗栗縣副縣長邱俐俐藉著本次活動向長年默默守護國人食品安全的從業人員表達敬意，表示雖然非洲豬瘟風暴給國內養豬業帶來不小的衝擊，但大家也展現出最高的團結力量，把產業穩穩地守住，也讓產業鏈能繼續穩定前行，讓每個家庭都能吃得安心、放心。她說，從牧場的管理到屠宰衛生、冷藏、運輸直至市場販售，每個關節都不容馬虎、出錯，因為每一關的不放手，才能讓每一口都安心，因為冷鏈到位，才能把新鮮留下，因為大家的堅持，國產的生鮮豬肉才能走進千家萬戶，成為消費者最踏實、安心的選擇。縣府也會繼續配合中央政策，從制度面到執行面全面把關，落實源頭管理、屠宰審核、低溫運輸、市場稽查以及消費宣傳，呼籲消費者用行動支持國產豬肉。