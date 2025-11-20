苗客家藝文嘉年華廣場舞 明後天總決賽

為讓更多民眾親近客家文化、學習客語，「一一四年苗栗客家藝文嘉年華-廣場舞比賽」總決賽於二十二、二十三日傍晚五時起在頭份尚順育樂世界空橋下廣場登場，有幼兒組、學生組及社會組共四十隊八百多名選手同場競技，今年也特別邀請桃竹竹三縣市的廣場舞團隊共襄盛舉，歡迎鄉親共下來鬥鬧熱，為選手加油打氣。

縣長鍾東錦表示，「客家藝文嘉年華活動-廣場舞比賽」已連續舉辦七年，活動一年比一年盛大，好評不斷，今年特別增加社會組初賽，並已於本月八、九日分別在縣府第一辦公大樓廣場及竹南運動公園籃球場舉行，共有二十支隊伍脫穎而出晉級決賽，搭配幼兒、學生組各十隊，將在總決賽中一決高下。

鍾東錦縣長說，客家廣場舞比賽以熱情、創意和活力展現健康意象，更呈現濃厚的客家精神，今年也特別邀請桃園市、新竹市、新竹縣三縣市廣場舞團隊，於二十三日社會組總決賽示範表演，希望透過活動，吸引更多人加入跳廣場舞的行列，以輕鬆自然的方式，將客語融入日常生活，營造客語友善環境。

文化觀光局長林彥甫說，今年客家藝文嘉年華-廣場舞比賽皆從傍晚開始，各組將選出第一名、第二名、第三名、優勝及佳作等，獎金從三萬元到六千元不等，總獎金超過五十萬。參賽隊伍年齡層多元，充分展現廣場舞的魅力，期盼藉由活動激發更多創意與活力，讓客語向下扎根。