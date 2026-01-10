苗客語說故事賽 揭幕

苗栗縣政府十日在三義西湖渡假村舉辦「苗栗縣一一四學年度客語說故事比賽」暨開幕典禮，副縣長邱俐俐偕同教育處副處長彭德俊、議員黎尚安以及三義鄉長呂明忠等各界代表與現場師生、家長及客家團體共同見證客語文化的傳承。活動由僑成國小附設幼兒園小朋友以一曲《日頭花》揭開序幕，純真的歌聲象徵語言的種子正在萌芽，也為比賽注入溫暖的文化氛圍。

今年比賽規模盛大，涵蓋幼兒園、國小到國中，並設有親子組，共有十三所幼兒園、三十一所國中小學參與，一四九隊、二二三位選手同場競技，展現跨世代共同使用客語的成果。副縣長邱俐俐特別肯定親子組的參與，認為父母與孩子共同演出，是代際傳承的最佳示範。

副縣長邱俐俐表示，苗栗是客家大縣，推動「愛講客、講客話」不只是口號，更是責任。語言若僅停留在課本裡，會逐漸失去重量，唯有走進生活，才能展現力量。客語說故事比賽正是讓語言從教室走向家庭、走入日常的重要平台，讓孩子在舞台上自然展現客語的韻律美與文化底蘊。副縣長邱俐俐也感謝縣府教育處的用心規劃、僑成國小邱慧玲校長及本土語文（客語文）輔導小組李國海校長的專業投入，同時感謝台灣客家總商會贊助三十萬元獎勵金，以及西湖渡假村提供優質場地及入園優惠，讓孩子們能在最好的環境裡，說出最動人的客語故事。

苗栗縣政府團隊將持續落實語言政策，打造「愛講客」的城市，讓客語不僅在比賽中被聽見，更能在校園、家庭與生活中自然使用。邱俐俐最後勉勵所有選手勇敢登台、放心講客語，因為每一位孩子的聲音，都是苗栗客家文化未來最珍貴的力量。