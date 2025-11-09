苗家扶55周年寒冬送暖

苗栗家扶中心昨（九）日舉辦「薪火相傳‧五力五哇」寒冬送暖表揚大會，苗栗縣副縣長邱俐俐感謝家扶結合社會各界愛心長期幫助經濟弱勢家庭，期許未來續攜手為苗栗兒少築起安全堡壘，祝福苗栗家扶生日快樂，願每一個孩子，都能在愛裡自信成長，迎向晴朗未來。

苗栗縣政府委託家扶中心辦理寄養家庭業務，兒少保護家庭處遇服務，每年服務至少一二○戶受虐家庭及四十戶寄養家庭，協助孩子撫平創傷、提供安穩成長環境。家扶中心每年更舉辦寒冬送暖活動，集結社會大眾的愛心，贈予民生物資及慰問品給受助家庭。

今年適逢苗栗家扶成立五十五周年，昨日於中正堂演藝廳舉辦寒冬送暖表揚大會，現場播放溫馨回顧影片，苗栗縣副縣長邱俐俐到場感謝各界對苗栗兒少的扶助，觀看影片時更感動得頻頻拭淚，見證他們一路走來的感動與成長。

副縣長邱俐俐表示，苗栗家扶是縣府在兒少福利領域最重要的夥伴，也是這片土地最溫柔、最堅定的力量，從寄養家庭到受虐兒少，從經濟扶助到生命陪伴，以愛為光，點亮一個家庭的勇氣，也點亮社會的善意，更為無數孩子照亮前路，為這座城市注入希望。