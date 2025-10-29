苗工業會50歲 辦尋找老照片攝影展

苗栗縣工業會創會五十周年昨（二十九）日至十一月十七日在苗栗火車頭園區聯大館舉辦「璀燦五十再現風華」尋找老照片攝影展，免費入場，歡迎民眾踴躍參觀，希望透過老照片讓年輕的勞工朋友或從業人員感受到前輩們披荊斬棘的奮鬥精神，並傳承發揚下去。

苗栗縣工業會從民國六十四年創會以來，陪著本地產業走過草創、成長、轉型、創新各個階段，迄今已五十周年，是苗栗「在地奮鬥、產業扎根」歷史的縮影，更展現歷屆理事長卓越領導與會員廠商堅韌與創新的精神。

璀燦五十再現風華-尋找老照片攝影展是工業會五十周年系列活動中最具「時光穿梭感」的一環，以「從工業到生活」為主軸，透過歷史典藏與老照片重現苗栗產業的發展軌跡，帶領民眾走過礦業、粉末冶金、窯業、化工、精密製造、民生工藝的轉變歷程，展出內容包括冠軍建材、恆誼化工、保來得、承化、集田、中油礦業等產業影像，也有木雕、藺草編織、金銀紙製作的工藝場景，構成一幅產業與人文交織景象。

這項攝影展即日起至十一月十七日在苗栗火車頭園區聯大館展出，免費入場，在昨天上午的開幕儀式中，縣府秘書長陳斌山、立委邱鎮軍助理、議長秘書、副議長秘書、縣議員楊明燁、鄭碧玉、縣府勞青處長王浩中、文觀局長林彥甫、聯大校長侯帝光、苗栗縣工業會理事長黃清譽、產業總工會理事長吳炳禎、職業總工會理事長彭秀敏、勞資關係協會理事長蔡居源等共同揭開序幕。

縣府秘書長陳斌山指出，攝影展每一張泛黃的照片，都是一個產業發展的案例，一個家庭奮鬥的溫暖故事，希望透過老照片讓社會各界，特別是年輕的勞工朋友或從業人員，能夠感受到前輩們披荊斬棘的勇氣和智慧，並傳承發揚前輩們的奮鬥精神。

工業會理事長黃清譽指出，苗栗工業史就是一部地方的奮鬥史，磺煙裊裊的年代，到冶金與陶業的興起，再到科技製造的精進，承載著土地的記憶與人的努力，希望透過展覽讓更多人看見苗栗產業的堅韌，也讓產業精神傳遞下去。會中，黃清譽並頒發感謝狀，感謝光和耐火工業、廣生農業科技、保來得、集田企業、承化實業、中石化等公司提供老照片。