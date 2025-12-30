苗市公所攜手部苗送暖 一顆湯圓一份陪伴溫暖長者的心

為關懷在地長者並延續冬至團圓的節慶意涵，衛生福利部苗栗醫院三十日上午在北苗市場日照中心舉辦冬至關懷活動，並特別邀請苗栗市市長余文忠蒞臨，陪伴長者一同搓湯圓、共話家常。雖活動於冬至節氣過後舉行，仍象徵苗栗市公所對長者照顧與社區關懷持續不間斷的用心。

活動以「健康五色湯圓」為主軸，選用天然食材製作，包含火龍果汁、抹茶粉、黑芝麻、番薯及原味等五種口味，兼顧營養與健康概念。苗醫復健科楊永聖組長及職能治療師蘇妍安也到場鼓勵長者「生活即復能」，解說搓湯圓能訓練手指、手掌、手腕、前臂肌肉、手眼協調及統合感覺，並介紹冬至節氣的由來與文化意涵，也透過實際搓湯圓的手作體驗，讓長者在互動中感受傳統節慶的溫馨氛圍。苗栗市市長余文忠親自與長者一同體驗揉製湯圓的樂趣，互動熱絡（見圖）。長者與來賓在輕鬆愉快的氛圍中，除感受傳統節日的溫馨，也品嚐湯圓帶來的健康美味。

在活動中，余文忠市長也向長者宣布一項好消息，北苗市場日照中心未來將遷移至嘉盛嘉新活動中心二樓。余市長表示，目前苗栗市公所已於文山文聖里及水源里設置兩處日照中心，嘉盛嘉新里將成為第三處長照據點，市公所將全力支持衛福部苗栗醫院於新址設立日照中心。他強調，日照中心的設置不僅提供長者安心、舒適的日間照顧環境，更讓長者能在熟悉的社區中，持續維持規律生活與社交互動，享受更優質、貼心的照顧服務，也讓每一位長者，在家門口享受這份長久的陪伴與照護。

余文忠市長進一步指出，苗栗市公所高度重視長者的生活品質與照顧需求，無論是在日常生活協助、健康管理或社交活動安排上，都希望提供全方位的支持，讓長者能在熟悉的環境中安心生活、快樂老化。他也指出，市公所將持續推動長照資源布局，深耕社區照顧服務，確保每位長者都能獲得妥善照顧。他同時也高度肯定第一線長照服務人員的專業、用心與熱情，感謝他們長期以來默默付出，為社區長者帶來溫暖與安全感。

衛福部苗栗醫院徐國芳院長表示，感謝苗栗市長余文忠和市公所團隊及苗栗縣長與縣府團隊長期支持長照政策，並協助苗栗醫院爭取新的日間照顧中心設置地點，使日照服務量能得以擴充，讓更多在地長者受益。明年新設的嘉盛嘉新日照中心，將提供更多元的設施，像是可供長者散步的室內環狀步道，和唱歌與打鼓等活動的音樂教室，及戶外種植花草、曬太陽的花園等，對於促進長者身心健康都非常有幫助，很值得期待。