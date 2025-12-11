苗市嘉盛、嘉新社區活動中心落成啟用典禮

苗栗市嘉盛、嘉新社區活動中心雙雙舉行落成啟用典禮。（記者江乾松攝）

苗栗市嘉盛、嘉新里居民期盼多年的社區活動中心昨十一日剪綵正式啟用，典禮在熱鬧喜悅的氣氛中舉行，成為地方的一大盛事。市長余文忠表示，過去兩里民眾長期仰賴向五文昌廟、五穀宮借用場地辦理福利、藝文及集會活動，尤其五穀宮位置較偏遠，里民往返相當不便。如今活動中心啟用，象徵地方多年願望終於實現，未來可提供更加完善、便利的社區服務空間。

余文忠市長並特別感謝歷任市長的努力與接續推動：自邱炳坤市長於一0四年啟動土地協議價購及都市計畫變更作業；邱鎮軍市長爭取中央補助、公所編列預算、完成設計與發包，到今年順利完工啟用。歷時近十年才得以圓滿落成。此外，中央衛生福利部補助三千萬元經費，更大幅減輕市公所財政負擔，是工程順利興建的重要關鍵。

市長余文忠表示，嘉盛、嘉新兩里同屬早期嘉志閣庄，因嘉盛里人口增加，於民國九十年時劃分新增嘉新里，考量在地理、人文及生活圈皆相近地點興建共同使用的活動中心最為適宜，能提升服務效能並強化社區情感連結。

本工程基地面積一千八百一十四平方公尺（約五四八坪），一樓規劃為嘉盛、嘉新兩里活動中心，各里室內使用空間約一一0坪；二樓規劃為日照中心，室內面積約一三二坪，由衛生福利部苗栗醫院營運。整體工程經費約七千三百萬元，並採綠建築設計，外觀新穎，為地方新地標。

昨天啟用儀式在市長余文忠、市民代表會主席陳仁杰主持下邀請副縣長邱俐俐、前市長邱鎮軍立委、各級民意代表及嘉盛里長傅菊蘭與理事長劉秀蘭代表、嘉新里長江善樓、社區理事長謝汶秀等貴賓共同剪綵下完成。現場里民熱情參與，齊聚分享落成喜悅，期盼活動中心未來能為地方帶來更多溫暖與活力，也祝福新館啟用圓滿順利。