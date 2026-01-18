苗市大千醫院歲末聯歡晚會 縣長感謝醫院提供優質完善的醫療服務

苗栗市大千綜合醫院舉行歲末聯歡晚會苗栗縣長鍾東錦（左八）感謝大千醫院（右八為徐千剛院長）提供優質完善的醫療服務。（記者江乾松攝）

▲苗栗市大千綜合醫院舉行歲末聯歡晚會苗栗縣長鍾東錦（左八）感謝大千醫院（右八為徐千剛院長）提供優質完善的醫療服務。（記者江乾松攝）

苗栗市大千綜合醫院十七日晚間在苗栗市「巨蛋」體育館舉辦望年會活動，縣長鍾東錦與國家衛生研究院院長司徒惠康、立委陳超明、邱鎮軍、議長李文斌、地方議員及鄉鎮市長等受邀前往致意。鍾東錦縣長感謝大千醫療體系深耕苗栗，提供優質完善的醫療服務，謝謝大千多年來的醫護團隊總是站在第一線，成為苗栗鄉親最堅實的後盾，這不只是醫療服務，更是一種責任與情感，縣府向醫院所有同仁表達最誠摯的感謝。

縣長鍾東錦指出，大千綜合醫院徐千剛總裁自民國七十四年創辦醫院至今已四十年，從僅有二十床的小醫院，擴展到四家醫院、八家診所、一家長期服務據點、三家日間照顧中心，做到現在形成橫跨醫院、診所與長照服務的紮實完整網絡。這不是一蹴可幾，而是一步一腳印堅持，真正做到了「醫療在地化、照顧不缺席」，守護鄉親的健康。這段歷程，正是「踏實做事、不走捷徑」的最佳寫照，也是我們客家人最引以為傲的「硬頸精神」，這不只是大千的成長史，更是苗栗醫療從無到有、從有到優的璀璨里程碑。

隨著醫院規模擴大，大千醫院近年來亦相繼通過重度級急救責任醫院評鑑、癌症品質認證、陸續開設心導管中心、不孕症中心、兒童發展中心，院內許多設備、儀器已與醫學中心同級。

回首過去一年，大千團隊一千六百位同仁、四十六個專業科別，每月服務在地鄉親超過八萬人次。大家用汗水與專業，構築起苗栗最堅固的健康防線。是本縣第一家「重度級急救責任醫院」，是唯一通過癌症品質認證的醫院。更在專業領域大放異彩，榮獲《康健雜誌》評選為「二0二五 特色醫院」及SNQ國家品質標章認證。這些榮譽證明了，鄉親在地就能享有與醫學中心同等級的專業照護，提昇醫療服務品質。

此外，面對中港次區域醫療資源不足的挑戰，大千綜合醫院規劃於竹南鎮設立大千醫療社團法人竹南醫院，預計二0三十年啟用，將成為苗栗縣最大醫療體系及區域教學醫院，全面提升急重症醫療量能。