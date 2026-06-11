苗市建功國民小學畢業典禮 賴副縣長勉勵學子勇敢迎接未來

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苗栗市建功國民小學於昨十一日上午舉辦第一二四屆畢業典禮，一八四位畢業生在師長與親友的祝福下迎接人生新階段，副縣長賴香伶與縣議員孫素娥、鄭碧玉、楊明燁、邱鎮軍立委特助張朋輝、代表會主席陳仁杰及地方各界代表等親自出席，與師生及來賓共同見證孩子們的成長與學習成果。

賴香伶副縣長勉勵畢業生們保持求知精神，勇敢迎接未來挑戰，在人生每個階段持續成長，開創屬於自己的精彩未來。典禮在五年級舞蹈班精彩的表演中揭開序幕，並播放縣長預先錄製的畢業祝福，鍾縣長說，看到孩子們畢業，心裡充滿欣慰與期待，希望他們保持好奇心，熱情學習，為未來奠定良好基礎。

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建功國小校長劉淑媛也以台大博士班畢業生內森的奮鬥歷程勉勵畢業生，希望畢業生能夠在良好的學習歷程中持續成長，期許他們帶著熱情與求知精神迎接未來挑戰，勇往直前，開創屬於自己的光明未來。

副縣長賴香伶頒獎表揚榮獲「縣長獎」的成績優良畢業生及全校模範生，期勉在未來的國中、高中、大學階段努力認真學習，朝向自己設定的目標邁進；此外，昨天亦頒發議長獎、立法委員獎、苗栗市長獎、市代會主席獎、校長獎、家長會長獎表揚成績優良畢業生，並頒獎表揚德育、體育、群育、美育成績優良及熱心服務、綜合表現優良的畢業生（見圖）。