苗市綜合羽球館試營運啟用 優質運動新據點

▲苗栗市綜合羽球館試營運啟用，打造優質運動新據點。（記者江乾松攝）

苗栗市公所為提升市民運動休閒品質，規劃完成之「苗栗市綜合羽球館」自一一五年二月三日起開放場地登記及電話預約並於十日正式展開試營運，同日上午舉行試營運啟用活動，邀請地方各界貴賓共同見證苗栗市運動建設的重要里程碑。場館位於苗栗市建功里中正路三九三巷九號，未來將成為市民從事羽球及多元運動的重要據點。

苗栗市綜合羽球館同一場域規劃包含設有羽球場四面及籃球場全場一座等二種使用模式，提供多元運動使用需求。例行開放時間為每日上午六時至晚上十二時，每週一、春節除夕至初二及必要維護日休館；初三至初五期間，若預約不踴躍，將視情況公告休館。開放時段如遇設備維修、賽事舉辦、其他活動或天災等不可抗力因素，將另行公告調整。

試營運啟用活動於昨十日上午十一時舉行，除介紹場館設施外，並邀請國立聯合大學羽球社進行示範交流，展現場館實際使用情形。活動中邀請副縣長邱俐俐蒞臨致詞，邱副縣長肯定羽球館啟用對地方體育發展的重要性，並期許將場館推廣成為全民運動的優質空間以促進市民健康。隨後由邱副縣長、余文忠市長、陳仁杰主席以及聯合大學羽球隊隊長陳遠達一起與長官共同進行開球儀式，宣告苗栗市羽球館正式啟用。

苗栗市公所表示，自一一五年二月三日起已開放民眾辦理場地使用登記，可採現場申請、電話預約或線上申請方式，並於現場繳費。登記地點為苗栗市建功里中正路三九三巷九號，電話預約專線為037-360-999（預約完成後須於三日內完成繳費），歡迎市民朋友踴躍申請使用。

試營運期間場地收費標準如下：羽球場共四面、離峰時段：一五0元／小時／一面、尖峰時段：二五0元／小時／一面、離峰時段為上午七時至十時、閜五一時至下午四時；尖峰時段為上午十時至十二時、下午四時至晚上十一時。籃球場（不分尖、離峰）全場：二千元／小時、半場：一千元／小時。

為維持場地使用公平與順暢，每人以個人名義每兩週限預約一次，每次以二小時為限。一一五年二月三日起，開放申請使用期間為一一五年二月十日（二月十日下午一時起開放使用）至二月二十八日止；自一一五年三月一日起，場地使用須於使用日前至少二週前辦理申請。

苗栗市公所指出，試營運期間將持續蒐集民眾使用意見，作為後續正式營運與管理優化之參考。綜合球場目前依管理要點規劃提供羽球及籃球使用，未來將視實際使用狀況與需求，評估增設匹克球等其他運動項目，採滾動式調整，期盼打造安全、舒適且完善的運動空間。