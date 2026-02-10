苗市義民廟埕廣場空間活化與圍牆重塑 開工

苗栗縣政府十日在苗栗市義民廟舉辦「苗栗市義民廟埕廣場空間活化與圍牆重塑工程」開工祈福典禮，由縣長鍾東錦與客委會副主委邱星崴、邱鎮軍立委特助張朋輝、沈發惠立委秘書連森裕、縣議員孫素娥、鄭碧玉、許櫻萍、徐筱菁、市長余文忠、主席陳仁杰、義民廟主委呂文松、水利處長楊明鐃、地方代表里長及工程相關單位等虔誠參拜義民爺，祈求工程順利、施工平安，並祝福地方風調雨順、民眾安居樂業（見圖）。

縣長鍾東錦表示，義民廟不僅是苗栗市重要的信仰中心，更承載著地方歷史記憶與客家文化精神。縣府非常重視這處文化地標的保存與再生，因此推動本次廟埕空間活化與圍牆重塑工程，總經費新臺幣一千一百萬元，並獲得客家委員會大力支持補助，讓工程得以順利推動；對於義民塚被鐵皮圍住部分，將請業務單位及市公所與地主持續溝通，希望能達到雙贏的效果。

本工程將針對祭祀大殿鋪面及排水改善、歷史圍牆重塑、防水修繕，以及庭院景觀綠美化等項目進行整體提升，在兼顧文化保存、安全使用與環境品質的前提下，讓廟埕空間更友善、更安全，也更符合未來公共使用的需求。

客委會副主委邱星崴指出，義民爺是客家人獨特的信仰，客委會對於客家文化的保留非常重視，希望將來客委會與苗栗縣政府繼續合作，為保存客家傳統與文化盡一分心力。

水利處長楊明鐃說，本次工程總經費新臺幣一千一百萬元，獲客家委員會補助九九○萬元、地方自籌一一○萬元，工期預計自一一五年二月二十三日起至一一五年九月二十日止。工程內容涵蓋祭祀大殿鋪面與排水改善、歷史圍牆重塑、防水整修，以及庭院景觀綠美化等，期盼透過整體環境改善，提升廟埕空間機能與安全性，兼顧文化保存與公共使用需求。

縣長鍾東錦強調，工程將在尊重歷史紋理與信仰文化的前提下推動，完工後不僅能提供民眾更舒適、安全的參拜與活動空間，也將成為苗栗市重要的文化休憩節點，展現地方信仰與城市發展共榮的成果。