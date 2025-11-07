苗市茶農邱俊魁國際奪金 將台灣好茶推向國際

苗市茶農邱俊魁(右2)是縣內紅茶製茶比賽的常勝軍；這次參加國際製茶比賽奪得金牌殊榮。(記者張勳騰攝)

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市八甲茶廠茶農邱俊魁，是苗栗縣內紅茶製茶比賽的常勝軍，這次他參加由英國茶學院(UKTA)主辦國際茶品競賽The Leafies 2025，獲得金獎殊榮，為台灣及苗栗爭光，也讓台灣優質好茶推向國際。

邱俊魁是苗栗市優秀青年茶農，這次參賽茶品是白茶，採摘後萎凋、乾燥等製程，不僅茶葉採摘嚴謹，整個製程更是按部就班，展現出茶本身的好韻味。

今年的苗栗縣貓裏紅優質紅茶評鑑競賽，邱俊魁在紅茶評鑑中奪得特等、頭等壹、頭等及金、銀、銅質獎為「大滿貫」，是最大贏家，邱俊魁也是縣內紅茶製茶比賽的常勝軍。

邱俊魁返鄉多年，承接家業，他說，他投入製茶已10年，為家中製茶第三代，一直以來持續精進製茶技術，這次獲國際獎項，對他是一大肯定，未來會再接再厲，希望將「貓裏紅」優質紅茶推向國際。

