苗市西山垃圾掩埋場火警頻傳引關注 (圖)

生活中心／綜合報導這一波冷空氣南下，民眾起床時，應該還是感覺涼涼的，北部清晨低溫在苗栗13.1度，南投更掉到12.8度，位在南港的米粉湯店，一早就陸續有民眾上門，要來碗熱湯暖暖身子。不怕冷空氣持續在台灣上空，鍋爐上熱煙直冒，好暖和，台北市南港的米粉湯店，一早6點半開店，就陸續有客人上門，老闆來碗米粉湯。米粉湯店顧客：「冬天喝米粉湯會比較舒服，他還可以續湯，所以是還滿OK的，來吃30年了吧，冬天冷就比較喜歡吃熱的。」店內人潮沒有停下來過，不少民眾一起床就想來碗熱湯暖胃，老闆也說這幾天東北季風增強，生意就會比較好。米粉湯店老闆：「夏天就會比較淡季啊，冬天就會比較旺季，冬天大部分都會想說要吃點熱的，（冬天備料）會多一點啦，可能多一二鍋。」週四本島低溫南投12.8度，因清晨輻射冷卻影響（圖／民視新聞）因為週四清晨低溫，外島馬祖、金門，只剩11、12度，本島地區，南投名間最冷，12.8度、雲林古坑12.9度、苗栗、新北石碇、跟台中霧峰也只有13度左右，目前桃園以北、東半部地區，以及台南以南，雲量偏多，不過在苗栗到嘉義這一帶，雲量偏少，清晨輻射就會比較明顯，降溫幅度就比較大。主要因為中南部清晨輻射冷卻影響，降溫幅度比較大，早上偏涼冷。等到陽光露臉後，整體高溫來到20至26度；週五、週六會再多個1至2度；等到週日溫度回升，白天就比較暖熱，高溫26至30度，下週一開始，下波東北季風增強，北台灣率先有感，中南部、花東，則是下週二降溫。下週一開始東北季風又增強，北台灣率先有感（圖／民視新聞）氣象署預報中心科長林秉煜：「黃色曲線的這個點的低溫，相對週四來說，可能都是偏低點，這代表是在中部地區，最主要是因為下週的時候，東北季風雖然在影響，北台灣雲量偏多，不過對於中南部地區，感受還是晴到多雲的天氣。」再忍一下下，這波冷空氣馬上要過去，下一波東北季風強度稍稍減弱，不過早晚溫差大，洋蔥式穿搭，才不容易著涼。原文出處：週四低溫南投僅12.8度 米粉湯店湧人潮熱湯暖身 更多民視新聞報導全台氣溫急凍！鄭明典曬圖「這地除外」跌剩1字頭今晨低溫僅12.9度！白天起漸回溫 專家曝東北季風「這天」將再南下才回暖「東北季風」下週殺到！北台灣又降溫「降雨機率提高」

民視影音 ・ 1 天前