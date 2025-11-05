苗市貓裏山公園赫見7條黃金與現金 沒人敢撿 (圖)

Open AI近期針對旗下人工智慧聊天機器人「ChatGPT」進行政策調整，宣布自10月底開始，將限制該AI工具不得提供醫療、法律及財務建議，以降低使用者因依賴AI建議而可能產生的風險。不過由於此舉涉及專業諮詢領域，過去有不少用戶依賴AI協助解決複雜問題，如今被強制中止，讓不少網友質疑Open AI是因「擋到別人財路而做出妥協」，更紛紛表示此舉將大幅影響他們續訂的意願。

太報 ・ 3 小時前