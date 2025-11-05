苗市貓裏山公園赫見7條黃金與現金 沒人敢撿 (圖)

其他人也在看
小學生自殺通報數 6年飆升10倍
自殺在青少年死因中排行第二，我國110年青少年自殺死亡率為每10萬人4.5人，112年上升至每10萬人7人。教育部校安資料顯示，部分兒少從幼兒園起就有自殺、自傷傾向，國小時比率更高，為此，衛福部心健司明年起將分析自殺身亡兒少指標個案，盼找出癥結點。聯合新聞網 ・ 6 小時前
豬瘟衝擊…北部知名魯肉飯「改素肉」苦撐！饕客開箱氣壞：太騙了吧
受非洲豬瘟影響，為了防疫禁宰禁運期間，衝擊豬肉市場，不少販售仰賴豬肉產品的店家，這段期間，幾乎休息或停賣相關食品；未料，近日有網友爆料，新北市三重區某知名魯肉飯，未告知消費者，改以「素肉」替代，直呼被詐騙，貼文也引起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
準鳳凰颱風恐北轉襲台「路徑似天兔」？氣象署曝可能走向：這天影響最大
中央氣象署預估，熱帶性低氣壓TD29最快在今明兩日（4日、5日）增強為今年第26號颱風「鳳凰」，且不排除接近台灣。不少氣象粉專也指出，準鳳凰颱風可能北轉撲向東台灣，和去年天兔颱風路徑似乎有些相似。對此，氣象預報員黃恩鴻表示，目前路徑變化還是很大，仍有許多不確定性，但有可能在下週二、三影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
【本日焦點】台肥董座張滄郎出線 吳音寧任董事／案場擅自清消「重大錯誤」中市府懲處／黃明志涉謀殺失聯 大馬警發通緝令
本日Yahoo焦點為您精選5則網友最關注的重點新聞、1.台肥董座張滄郎出線 吳音寧任董事 2.案場擅自清消「重大錯誤」中市府懲處 3.謝侑芯猝逝變謀殺 大馬警將逮捕黃明志 4.星巴克售中國門市 1236億元成交 5.非洲豬瘟案 豬農父子遭羈押禁見Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 18 小時前
影/詐騙45億！太子集團豪乳助理「15萬交保」露齒燦笑
柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，檢警昨天（4日）查扣集團在台資產，總額逾45億元，拘留25名人，其中有11人移送北檢複訊，檢方複訊後諭知主嫌王昱棠等9人交保，其中包括太子集團主席陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，她以15萬交保開心離開北檢。中天新聞網 ・ 49 分鐘前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
青鳥男神涉毒捲網紅命案 我國官方遭疑冷處理
據悉，謝侑芯家屬委託律師赴馬國處理司法程序與後事，其經紀人也透過關係找人至當地了解案情，我外館均提供必要協助。相比網路批評黃明志的聲浪不斷，我官方卻沒隻字片語，雖說案件仍在偵辦，但仍讓人質疑與黃的政治立場有關。2020年震驚全國的馬國女大生命案，被害人在台南...CTWANT ・ 5 小時前
ChatGPT突停止3大服務 用戶氣炸紛紛喊退訂
Open AI近期針對旗下人工智慧聊天機器人「ChatGPT」進行政策調整，宣布自10月底開始，將限制該AI工具不得提供醫療、法律及財務建議，以降低使用者因依賴AI建議而可能產生的風險。不過由於此舉涉及專業諮詢領域，過去有不少用戶依賴AI協助解決複雜問題，如今被強制中止，讓不少網友質疑Open AI是因「擋到別人財路而做出妥協」，更紛紛表示此舉將大幅影響他們續訂的意願。太報 ・ 3 小時前
王子爆不倫停工！毛弟突宣布「大陸演唱會延期」 公開發聲道歉了
范姜彥豐近日指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，並坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求。如今王子親弟「毛弟」邱宇辰在大陸演唱會也突然宣布延期，時機點引發外界聯想。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
比韓國瑜金句更狂！林濁水直呼這人：是奇葩
[NOWnews今日新聞]民進黨籍前立委林濁水今（4）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪時指稱，國民黨新任黨主席鄭麗文近來的發言，比立法院長韓國瑜不時冒出的「金句」，更極端、更具震撼力，也更語不驚人...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
「不要再推薦美食了」他揭台灣觀光痛點 掀兩派論戰
小籠包、珍珠奶茶及夜市的各種小吃，是吸引許多觀光客來台旅遊的主打項目之一，不過有網友認為，推廣台灣觀光不應再推薦美食，認為不會有人為了食物而來，更指有不少遊客覺得夜市不衛生，他表示台灣景點多，重點應做好天然觀光資源整合並完善交通系統，貼文掀起兩派看法。中時新聞網 ・ 1 天前
晴空塔也上榜！台灣人票選東京「5大雷區」 一票人笑翻：冠軍像中壢
現今國內旅遊價格不斷攀升，讓不少人選擇出國旅遊，而日本則是許多人的熱門首選。不過，日本一些景點也常讓遊客感到失望。日本旅遊達人、前台大感染科醫師林氏璧分享，近日網紅日文老師秋山由菜整理了「東京最讓人失望的5個景點」，這讓他發現網路上存在日本版與大陸版的名單，於是他決定舉辦台灣版失望景點投票，其中東京知名商圈「上野阿美橫町」最終躍居榜首。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
大到不能倒銀行 維持六家⋯臺銀列第七家「潛在」名單
系統性重要銀行又被稱作「大到不能倒銀行」。金融海嘯後，金管會在2019年宣布參採國際作法，在國內實施系統性重要銀行制度，有四大面向篩選標準，包括規模、業務複雜程度、關聯性、可替代性等，並每年檢視一次。聯合新聞網 ・ 5 小時前
中國賴氏宗親神似賴清德？館長曬照喊「血緣不會騙人」 真相曝網轟可憐
網紅「館長」陳之漢10月25日飛往北京，展開為期12天的中國之旅。3日他前往拜訪賴氏宗親會說要幫總統賴清德尋根，更在社群平台曬出一張和賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾合照，認為對方和總統賴清德神似直呼「血緣是不會騙人的」，卻慘被網友抓包是P圖湧入貼文吐槽。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
薛仕凌涉閃兵！蔡淑臻《女外科2》男主人選連出事 網驚喊：受詛咒
蔡淑臻製作主演的劇集《村裡來了個暴走女外科2》籌備3年，男主角人選一波三折，先是朱軒洋捲入劈腿爭議，接著傳出人選之一的王大陸爆出逃兵、教唆傷人，最終由零負評的薛仕凌出線。然而，薛仕凌日前爆出涉及閃兵問題，4日主動到案說明，這也讓網友感嘆《村裡來了個暴走女外科2》根本受詛咒。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
錢都領得到不用急！財政部：登記時間長達半年 普發現金照表入帳
財政部次長阮清華表示，強調登記普發現金的時間非常充裕，民眾無需擠在第一天登記。他說明，今（114）年現金登記作業將自11月10日展開，至明年4月30日為止，整整近半年時間，採不分流方式進行，系統容量與處理速度均經過優化，可有效因應高峰人流，請民眾安心操作，不必趕在第一時間湧入。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
MLB》G7開轟打退大谷！藍鳥英雄離隊 身價上看兩億美元
世界大賽G7，道奇投手大谷翔平第3局遭到畢謝特（Bo Bichette）轟出3分全壘打，這一擊很重，打得道奇換投、幾乎輸掉比賽，藍鳥球迷差點就能一輩子吹噓「我們不要需要大谷」。如今藍鳥敗戰，畢謝特的合約到期了，他脫隊成為自由球員。中時新聞網 ・ 21 小時前
黃明志躲2天投案！雪碧深夜再發聲 曝謝侑芯生前最後對話：起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志失聯2天後，今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友雪碧4日深夜再發聲自清，強調與黃明志只是普通朋友，也曝光謝侑芯生前與她的最後對話。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
台肥董事會通過總經理張滄郎接任董事長 吳音寧擔任董事
台肥公司今天（4日）召開董事會，推選通過由總經理張滄郎接任董事長並正式上任。外傳將接任董事長的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧則擔任董事。張滄郎在董事會表示，感謝前董事長李孫榮奠定「乾淨能源第5大事業」方向，並推動工廠安全健診與節能減碳措施，他上任後持續深化努力。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
停車格畫到路中央？ 民眾傻眼 斗六市長上網澄清
停車格畫到路中央？雲林斗六市鎮南路最近路面刨除重鋪瀝青，昨（3）日畫設標誌標線及停車格，其中停車格卻畫在路面邊線內，道路變窄，邊線外則留寬敞空地，有民眾拍照PO上社群，引起熱議。斗六市長林聖爵親自上網澄清，指線外將劃設標線型人行道。民眾在社群中PO出斗六鎮南路停車格畫設照片，並指第一次看到停車格這種自由時報 ・ 1 天前