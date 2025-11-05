苗市貓裏山公園赫見7條黃金與現金 警方尋找失主

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）苗栗市有民眾今天上午在貓裏山公園運動時，發現花圃內有7條黃金及大批現鈔，初估價值高達新台幣數百萬元，但圍觀民眾不敢靠近，還懷疑是詐騙，市公所已通報警方找尋失主。

苗栗市公所指出，上午7時許接獲民眾通報，貓裏山公園忠烈祠廣場旁的花圃內，被人丟棄紙鈔和一批黃金，派員查看發現有7條總重達35兩黃金，換算市價約新台幣500餘萬元，還有千元台幣紙鈔6萬餘元以及人民幣1萬餘元。

平常在貓裏山公園運動的民眾說，當下看到這麼多錢，第一時間沒人敢靠近，還有人懷疑是詐騙集團的伎倆，但又不知如何是好，因此通報主管單位苗栗市公所前往處理，由市公所人員轉交警方處理。

苗栗縣警察局苗栗分局表示，這些金條每1條都印有5兩重的標示，並且附有銀樓的保單，將透過保單銀樓並擴大調閱監視器畫面釐清，尋找可能的失主。（編輯：蕭博文）1141105