苗市運動館攜手WG 月費588元起

「苗栗市全民運動館」委託World Gym世界健身俱樂部營運管理昨（二十一）日簽約。苗栗市長余文忠與World Gym董事長柯約翰完成簽約儀式後說明，未來將規劃五八八元及八八八元兩種月費方案，提供不同運動需求的民眾彈性選擇，預計在農曆春節後開幕。

苗栗市公所指出，依運動部「一一四年運動現況調查」，國人參與運動人口比例達83.3%，運動人口比率逐年提升，且民眾對運動設施需求日漸提高，市公所考量苗栗市運動場館不足，因此著手活化市公所現有公有停車場的「舊苗農校區土地」興建「苗栗市全民運動館」，並透過苗栗縣政府向教育部體育署運動部積極爭取前瞻基礎建設計畫，獲核定補助一億元，縣府另補助二千萬元，市所自籌五千二百萬元。苗栗市全民運動館」樓地板面積約二千九百五十平方公尺，為地上二層之建築物，規劃有綜合球場、舞蹈教室、健身中心等；而友善空間也將設置淋浴間、無障礙廁所、哺乳室、更衣室。

苗栗市長余文忠、World Gym董事長柯約翰昨天上午在苗栗市公所三樓藝文中心辦理「苗栗市全民運動館」委託營運管理簽約儀式，雙方在副縣長邱俐俐、市民代表會主席陳仁杰及各代表、里長和地區議員的見證下完成簽約儀式，並互相贈送紀念品。

苗栗市長余文忠受訪時先以「對不起，我們來晚了」向殷切期盼的市民們致歉。他表示，本案以「公共性優先」為核心原則，綜合羽球場由苗栗市公所自營管理，確保公共設施之公平使用與服務品質；另由World Gym專業團隊負責健身中心及有氧舞蹈教室營運，結合其運動產業經驗，提供市民更多元且專業的運動選擇。

World Gym董事長柯約翰表示，為實現全民健康理念，World Gym將以專業團隊、完善設施、多元課程，秉持專業經營與企業社會責任精神，投入健身中心與有氧舞蹈教室的營運管理，並配合市公所推動公共利益回饋措施，共同打造友善健康具永續性運動環境。