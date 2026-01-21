苗市首座全民運動館春節後開幕 月費588元起

（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗市首座公設全民運動館招商，市公所今天與World Gym世界健身俱樂部完成委託營運管理簽約，業者規劃新台幣588元、888元兩種無限次使用月費方案，預計農曆春節後開幕。

苗栗市長余文忠與World Gym世界健身事業有限公司董事長柯約翰今天在市公所完成「苗栗市全民運動館」委託營運管理簽約儀式，期間為9年。

余文忠指出，全民運動館位於苗栗市中正路黃昏市場對面，早期為舊苗農校區土地，之後變更為停車場，透過縣府向中央爭取前瞻基礎建設計畫獲核定補助新台幣1億元、縣府補助2000萬元，公所自籌5200萬元，總工程經費1億7200萬元，興建樓地板面積約2950平方公尺，地上2層之建築物，規劃有綜合羽球場、舞蹈教室、健身中心等。

全民運動館未來正式營運後，北側綜合羽球場由公所自營，南側運動館則委外由World Gym經營。市公所表示，World Gym將以專業團隊、設施、多元課程，投入健身中心與有氧舞蹈教室的營運管理，總開發金額逾4800萬元，並配合市公所推動公益回饋措施，共同打造友善、健康且具永續性的運動環境。

柯約翰表示，未來健身中心規劃588元及888元兩種月費方案，提供不同運動需求的民眾彈性選擇，期望在春節後正式開幕。其中，月繳會費588元，可無限次使用健身中心器材、烤箱、淋浴間等設備；888方案則還可參加World Gym提供的有氧、瑜珈等團體課程，不限堂數。他說，這是全台最優惠，「歡迎大家天天來」。

余文忠指出，引進民間健身專業經營能量，有助於活化場館空間、提升服務品質，經過多次磋商媒合，並考量在地需求與民情，終於達成588元的收費方案，期盼在兼顧專業營運與公益性的前提下，讓更多市民能以合理價格享有優質運動空間。

苗栗市公所指出，運動館另規劃多項回饋措施，包括有氧舞蹈教室「樂活課程」，為期2年，於平日上午10時至12時及下午2時至4時開設課程，單堂課程費用200元，65歲以上長者享半價優惠，鼓勵銀髮族群培養規律運動習慣。

此外，市公所每年將提撥100萬元預算，推行1萬張運動券專案，提供非會員首次進入健身中心體驗使用，適用對象為苗栗市民，包含銀髮族、青少年、弱勢族群及公、教、軍、警、消人員等，藉此降低運動門檻與鼓勵體驗機會，讓市民共享健康、友善且多元的運動環境。（編輯：李淑華）1150121