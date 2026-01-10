苗建台中學80週年校慶 縣長：作育無數英才

苗栗縣私立苗栗建台中學八十週年校慶苗栗縣長鍾東錦讚譽建台是培育治理苗栗縣人才的搖籃。（記者江乾松攝）

苗栗縣私立建台高級中學十日舉辦八十週年校慶，縣長鍾東錦蒞會恭賀建台中學歷經八十寒暑，為國家社會作育無數英才。鍾縣長說，建台中學一直是一所大家嚮往的名校，也是培育治理苗栗縣人才的搖籃，對於去年發生大學分科測驗有二十三名學生集體報錯考科的事件，他勉勵學生養成依賴自己的習慣，要對自己負責，縣府也會協助縣內的私立學校發展，讓苗栗子弟有更多的選擇，他也預祝即將參加會考的同學都能拿到好的成績。

建台中學八十年來培育超過八萬名學子，學校上午盛大舉辦校慶活動及園遊會，縣長鍾東錦、縣府教育處長葉芯慧、勞工及青年發展處長王浩中、聯合大學校長侯帝光、育達科技大學科技創新學院院長張毓騰、前國教署副署長黃新發、立委邱鎮軍、苗栗市長余文忠及地區議員都到校祝賀，許多校友紛紛回到母校與學弟妹一起同歡，學生社團也帶來精采演出，慶祝學校生日快樂。

代理校長黃國峰與家長會長、苗栗市代表會主席陳仁杰上午頒獎表揚第六屆傑出校友，分別為程激科技董事長古偉君、鴻茂環境科技董事長黃清譽、八甲茶廠負責人邱俊魁、拎著走餐飲及東家餐飲苗栗負責人余有志、三義育英國小龍騰分校教師徐煥昇。

縣長鍾東錦指出，建台中學是一所很棒的學校，八十年來為國家社會作育無數英才。他說，建台中學從他念國中階段是一所大家嚮往的名校，面臨近年少子化、學生人數減少，造成學校經營上的困難，鍾東錦強調，建台中學是培育將來要治理苗栗縣人才的重要學校，縣府有責任和義務幫助建台中學，同時也會協助縣內的私立學校發展，讓苗栗子弟有更多的選擇。

也是第二屆傑出校友的代理校長黃國峰，過去在竹南高中、苗栗高中、苗栗高商共擔任十三年校長，他上午特地感謝鍾縣長等眾多長官貴賓來給學校祝福。黃國峰表示，他會更加努力，以自己的教學及行政經驗，幫助學校恢復過往的榮光，不辜負校友的期待。