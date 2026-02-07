苗愛心公益美展 開展

由苗栗縣政府舉辦的第十一屆「施情畫義‧千動愛心」愛心公益美展活動，展期自二月六日至三月二十九日，地點在文化觀光局第一展覽室及山月軒，展出在地藝術家捐贈的三八四件作品，民眾凡捐助新臺幣二千元做愛心，即可獲得藝術家原創作品一件，所有募得善款將全數捐贈予苗栗縣私立幼安教養院、聖家啟智中心、華嚴啟能中心、廣愛教養院、明德教養院、創世清寒植物人安養院及新苗教養院等社福機構，協助照顧弱勢族群。

七日上午開幕式由副縣長邱俐俐與縣議員徐筱菁、翁杰議員秘書、苗栗市長余文忠、立委邱鎮軍秘書劉岳泓代表、文化觀光局林彥甫局長、贊助單位台電及中油公司代表及藝文界人士等共同出席，場面盛大而隆重。