苗慈孝家庭選拔與愛家行動 頒獎

苗栗縣政府昨（二十六）日在苗栗市大同國小舉行慈孝家庭楷模暨愛家行動頒獎典禮，分享溫馨事蹟與推動家庭教育成果，縣長鍾東錦頒發獎狀及獎金向五十三組獲獎人員與團體致賀，肯定家庭、學校與各界攜手深耕家庭教育並弘揚慈孝美德，並允諾籌措經費辦理活動中心改善工程，提供孩子更優質的學習與活動場域。

頒獎典禮昨天上午在大同國小活動中心舉行，縣長逐一頒發獎狀與禮券並合影留念，肯定獲獎人員優異的表現。

縣長鍾東錦參閱慈孝家庭楷模事蹟後表示，今年獲獎家庭都以實際行動展現孝行，尤其獲國小組桂冠家庭楷模湯雅祁，純真、善良、樂於付出的特質備受肯定，貼心照顧生病療養中的長輩；高中職組的洪溱貽，因母親以集點方式培養兄妹責任感，參加球隊後仍兼顧課業，並利用假日陪伴家人，以自律、負責及感恩來回報家人的付出，他們的具體事蹟非常溫馨讓人感佩。

縣長鍾東錦向獲獎單位與個人致賀，同時肯定教育處攜手學校與家庭，致力家庭教育的推動；他強調，家庭教育非常重要，關係到孩子的成長與未來人格特質發展，在慰訪人瑞過程，發現這些長輩普遍生活在子孝孫賢的環境，加上自己的養生之道，所以能延年益壽。然而，時代不斷在翻轉改變，觀念也要與時俱進，在家庭除了要孝順雙親、長輩之外，也要學習如何扮好爸爸、媽媽的角色，上對長輩下對子女，要多陪伴溝通拉近距離；鍾東錦對校長深具信心，期待在兼顧家庭與學校教育下，苗栗的孩子都能快樂、精彩成長。