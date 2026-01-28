苗推假日藝文表演 原聲迴響

苗栗縣政府原住民族與族群發展處二十八日日舉行「原聲迴響」假日藝文展演記者會，並偕同各界來賓以拼圖方式舉行啟動儀式。（記者謝國金攝）

記者謝國金∕苗栗報導

苗栗縣政府為豐富兩座原住民文物館的藝文內涵，吸引民眾關注原住民文化的多元性，同時帶動觀光休閒產業發展，今年精心策畫「原聲迴響」假日藝文展演系列活動，歡迎民眾欣賞原味十足的傳統舞蹈及音樂表演，感受原鄉文化之美。

縣府原住民族與族群發展處二十八日日舉行「原聲迴響」假日藝文展演記者會，說明農曆春節和全年展演活動時間與內容，並偕同各界來賓以拼圖方式舉行啟動儀式。主辦單位邀請「泰辣了Sining」以精彩舞蹈表演，為記者會熱鬧揭開序幕。

原民處長盧曉玲表示，今年藝文展演以「原聲迴響」為主軸，「原聲」代表原住民族具特色且承載著歷史文化的舞蹈音樂及歌謠，而「迴響」則有著透過藝文展演推廣原住民族文化，藉以引起反響的期望，選用「迴」字還兼具運轉和循環之意，徵著原住民族音樂、舞蹈、歌謠及藝術的延續與傳承。

原民處指出，其中，南庄賽夏族文物館自二月十七日至起年底，推出二十八場藝文表演，而 泰安泰雅族文物館則有八十場原住民團體與樂團演出，歡迎民眾欣賞原味十足的傳統舞蹈及音樂表演，感受原鄉文化之美。

縣長鍾東錦肯定縣議員劉美蘭、楊文昌及各級民代對原住民族文化的重視，服務選民也非常認真到位。規畫「原聲迴響」假日藝文展演活動，邀請街頭藝人和表演團隊分別進駐兩座文物館展演，可以吸引民眾一窺原住民族文化的特色，帶來更多觀光人潮，促進原鄉觀光休閒及經濟產業發展，讓原住民語言與文化源遠流長。