苗有線電視收視費率 維持多元付費組合

苗栗縣一一五年度有線廣播電視系統費率審查會議決議一一五年轄內吉元及信和有線電視股份公司維持一一四年度收費標準，提供每月每戶二百元、二六○元及五六○元的多元付費組合方案，並新增一項三○九元的方案，另裝機、移機、復機等工程收費標準亦維持不變。

苗栗縣政府行政處指出，縣內二家業者除延續一一四年度提供三組多元頻道組合及服務方案外，另新增一項方案以滿足收視戶不同的閱聽需求。方案A費用每月二百元，可收視三十個有線電視頻道；方案B每月收視費用二六○元，可收視方案A+家庭歡樂組；方案C每月收視費用五六○元，可收視約一四○個頻道，並提供長期繳費用戶優惠；新增方案D為每月新台幣三○九元，可收視方案B+3個精選頻道，目前送NCC審議中，俟核准後實施。

苗栗縣有線廣播電視系統費率委員會係由消費者保護團體代表、傳播、財經、會計、法律、工程技術等領域專家學者組成，針對業者的財務結構、營運現況、社會公益回饋及服務品質等情形，綜合評估收視費用之合理性，為苗栗縣收視戶權益把關。

苗栗縣政府行政處表示，針對民眾收視習慣改變所帶來的經營挑戰，希望業者能夠審慎評估並提出因應策略，包含收視品質、服務效率、加值服務等提升，以貼近民眾的期待與需求。民眾若對有線電視服務內容、收費或申訴機制等有疑問，可向業者或縣府行政處反映。