苗栗、台南接連發生持刀傷人案 警政署：通令全國警方提高見警率

苗栗和台南接連發生持刀傷人案，造成員警、民眾等受傷。警政署今天表示，高度重視傷人案件，肯定第一線員警英勇果斷執法、即時制止犯罪，也對傷者表達關懷慰問。適逢年關將近，為避免再度發生類似事件以及模仿效應，已通令全國警察機關針對大眾運輸場站、市場等人潮聚集處所，增加巡邏密度，提高見警率。

苗栗40歲鍾姓男子今天上午在南苗市場持刀向攤商借手機未果，持續滯留攤位旁，警方獲報到場制止，卻遭其連砍2刀造成員警頭部重傷，經警方開槍阻止，鍾男胸腹中彈送醫不治；台南市陳姓男子昨天晚間在南區金華派出所前持刀攻擊路人，造成2人受傷，警方迅速逮捕男子送辦。

警政署今天下午透過新聞稿表示，高度重視這兩起傷人案件，對於第一線員警案發後英勇果斷執法、即時制止犯罪的作為，給予高度肯定，並對受傷員警表達關懷與慰問。為確保社會安定，已要求各級警察機關強化勤務作為，嚴防模仿效應，保障國人生命財產安全。

適逢年關將近，警政署說，為避免再次發生類似暴力事件，已通令全國各警察機關針對民生物資採買市場、大眾運輸場站等人潮聚集處所，增加巡邏密度，滾動式調整勤務，提高見警率，增加犯罪嚇阻力。

警政署提到，台南與苗栗員警面對突發暴力事件時，均展現專業素養、即時採取強勢執法作為，迅速逮捕嫌犯，避免危害擴大，充分展現訓練成效。

警政署也重申，警察執法尊嚴不容挑戰，面對暴力違法行為絕不寬貸，另請全體員警於執行勤務時，務必在確保自身與民眾安全前提下，維護社會治安；並強調，針對近期社會矚目案件，警方均於最短時間內排除危害，展現打擊暴力犯罪之決心。未來將持續精進勤務部署，與衛生、社政等跨部門機關緊密聯繫，深化社會安全網協調，確保有效進行案件通報、指揮與調度，建構安全生活環境，讓全國民眾安心過好年。