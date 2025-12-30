苗栗三灣前鄉長涉貪、撈1289萬元…一審刑期創紀錄！二審首開庭人間蒸發

社會中心／陳弘逸報導

苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強涉數百件弊案、收賄1289萬元，案件曝光後，曾遭羈押，起訴移審後獲100萬元交保；一審於今年出爐，被認定涉犯134次罪刑，刑期分別為10個月至10年6個月不等，若採一罪一罰，恐達499年。（示意圖／PIXABAY）

苗栗縣三灣鄉前鄉長温志強涉數百件弊案、收賄1289萬元，案件曝光後，曾遭羈押，起訴移審後獲100萬元交保；一審於今年出爐，被認定涉犯134次罪刑，刑期分別為10個月至10年6個月不等，若採一罪一罰，恐達499年。案件上訴二審，未料開庭時，温志強並未出庭，經查，人早在2個多月前就搭機出境香港，涉嫌棄保潛逃，後續是否沒入保金、發布通緝，待合議庭檢視卷證資料裁定。

苗栗縣三灣鄉鄉長温志強任職期間，多次利用職務督辦鄉公所各項公共工程，向承攬政府採購標案的廠商收受賄賂，又利用鄉公所2度辦理清潔隊隊員甄選，分別向有意應徵者或應徵者的親友收賄，不法獲利達1289萬8100元。

廣告 廣告

温志強於2023年1月10日遭監察院審查，並以13比0全票通過彈劾，移送懲戒法院審理。

據《聯合報》報導，温志強涉貪案，偵查期間遭羈押，起訴移審後，法院裁定100萬交保，一審於今年8月宣判，他涉犯貪汙治罪條例多項罪名，共犯134次，分別判處10個月至1年6個月不等刑期，且仍有涉及他案審理中，若採一罪一罰、累加，刑期相當可觀。

然而，案件上訴二審，台中高分院11月收案，然而，12月24日首次開準備程序庭，温志強未出庭，他的具保人表示，人已於10月搭機飛往香港後行蹤不明，涉嫌棄保潛逃，後續是否沒入保金、發布通緝，待合議庭檢視卷證資料裁定。

更多三立新聞網報導

解放軍50秒短片秀海空肌肉！「加個油去台北」戲謔字幕讚：台灣那麼美

台中清潔隊集體貪污…3年爽撈282萬！14間知名店家、餐飲業者都涉案

鎖定「殲-16」畫面曝！國軍F-16狙擊手莢艙緊抓共機…他們可能不知情

載人妻進出汽車旅館被抓包！已婚渣夫「想找安靜的地方聊天」法官不信

