苗栗三灣山區遭倒40噸垃圾 鍾東錦要求溯源究責

（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗縣三灣鄉永和村多處產業道路日前遭丟包約40噸垃圾，環、警查出承攬電子廠垃圾清運包商層層轉包，未能妥處而濫倒；縣長鍾東錦要求應追溯企業及環保公司相關責任。

三灣鄉民眾12日發現永和村雙石段有多處產業道路邊坡遭丟棄不明垃圾，經向苗栗縣議員陳光軒反映後，會同三灣鄉公所、頭份警分局及縣府環保局會勘查察，確認為塑膠袋、生活垃圾及少量廢木材等一般事業廢棄物，數量約40公噸。

廣告 廣告

頭份分局今天指出，環保局人員及警方於現場破袋檢查，發現部分垃圾內含公司行號袋子及外藉移工包裹，經追查鎖定一家環保公司承包電子廠、移工宿舍等生活垃圾清運，因承攬垃圾量過多，層層轉包，下包員工便宜行事，進而隨意傾倒，全案依違反廢棄物清理法罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣長鍾東錦今天在縣務會議中提及此事指出，此案為清潔環保公司承接電子公司垃圾清運工作因未能妥處而濫倒，應追溯企業及環保公司究責。他強調，企業清運垃圾必須找合法且有能力清除處理廢棄物的廠商，不能外包出去就一概不管，仍須監督受委託機構是否依契約及相關法規執行清運。

苗栗縣府環保局表示，事業廢棄物除應委託經主管機關許可之清除處理機構清除、處理，依廢清法第30條並規範，事業委託清理廢棄物，應與受託人就該廢棄物負連帶清理責任。如受託者未妥善清理，且委託事業未盡相當注意義務者，委託事業應與受託者就該廢棄物負連帶清理及環境改善責任。

環保局說，若地檢署已蒐證完備，沒有保全證據必要，後續會要求工人、環保公司及電子廠、移工宿舍業主，盡快移除現場亂丟的40噸垃圾。（編輯：林恕暉）1150120