苗栗三灣柑橘節登場 清甜果香吸引人潮

苗栗三灣鄉是苗栗縣柑橘產地之一，品質優異，飽滿多汁、清香甘甜。（記者謝國金攝）

記者謝國金／苗栗報導

苗栗二０二五三灣鄉柑橘節活動十三日在鄉公所廣場舉行，除安排精彩的表演外，還有剝柑橘趣味競賽、柑橘清潔劑DIY、農產品展售等，吸引大批人潮，三灣柑橘品質優良，清甜多汁，歡迎各地遊客到三灣鄉品嚐、採購。

十二月至二月是柑橘盛產期，三灣鄉公所每年辦理柑橘節促銷活動，歡迎大家來柑橘產地一日遊，買柑橘、吃柑橘，還可順遊台三線、一探三灣鄉，把美景深印腦海，把三灣柑橘帶回家，增進農民收入，已形成當地的年度盛會。

十三日上午舉行開幕儀式，苗栗縣長鍾東錦夫人陳美琦與各界來賓並共同推荐優質的三灣柑橘，

陳美琦表示，三灣鄉是苗栗縣柑橘產地之一，種植面積約一二四公頃，包括椪柑、桶柑、茂谷柑、砂糖橘、柳丁等多樣品種，以椪柑為大宗，甜度高，品質優異，飽滿多汁、清香甘甜。縣府會繼續與公所、農會及農友手合作，從生產端到行銷推廣，全力協助在地農業發展，希望讓農友的辛苦付出被看見，也讓消費者能夠買到最新鮮、最安心、最有品質的在地農產品

十三日公所安排了許多精彩活動，現場有農產品展售，大家可以直接向農友買到在地新鮮的柑橘和其他農產品，另外還規劃了大小朋友最喜愛的DIY 體驗、剝柑橘比賽，讓大家有得吃、有得玩還有得拿。