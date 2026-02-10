苗栗三灣鄉有望普發5000元！ 財源竟是「前鄉長涉貪、廠商返還款項」

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

苗栗縣三灣鄉人口有5465人，近日傳出臨時會已通過鄉民每人普發5000元的提案，而目前鄉公所正研擬有關自治條例，三灣鄉代會主席邱騰森對此表示，此次普發財源來自前鄉長温志強任內多次收賄，及涉案廠商繳回國庫及遭鄉公所討回的款項，共計3000多萬。

苗栗三灣鄉將普發5000元，財源來自前鄉長温志強任內多次收賄，及涉案廠商繳回國庫及遭鄉公所討回的款項。（示意圖／pixabay）

三灣鄉長李運光指出，此次普發提案已由代表會提案通過，鄉公所會配合研擬相關自治條例，此筆經費非另編預算或動用建設經費，而是既定收入的運用。李運光強調，為了不影響將來向中央政府申請補助的自籌款比例，鄉公所會向苗栗縣政府及中央說明財源結構，以保障鄉民權益，目前三灣鄉人口數為5645人，此次普發預計約需2800萬，邱騰森表示目前資金尚能支應，待年後臨時會或定期會審議通過自治條例後，就能發放。

三灣鄉前鄉長温志強於2018年至2021年任職期間多次利用職務之便向承攬工程的廠商收賄，甚至於公所辦理清潔隊隊員甄選時也向應徵者親友收賄，弊案多達132件，不法獲利高達1289萬，不僅遭監察院提案通過彈劾，法院一審也就其涉入的百餘件貪污案重判499年，不過傳出他去年10月已搭機至香港疑似棄保潛逃，目前行蹤仍不明。

