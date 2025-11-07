苗栗三義以黑水虻處理廚餘 每日去化逾1公噸
當廚餘不能再餵豬，龐大回收量何去何從？苗栗縣三義鄉清潔隊自民國109年起試驗以「黑水虻」處理廚餘，從小型養殖起步，逐步整合至掩埋場，每日可去化1至1.2公噸廚餘，轉化為昆蟲蛋白與有機肥。
農業部10月22日公告禁止廚餘作為飼料後，原本交給養豬戶的廚餘大量回流，對清潔隊造成壓力。三義鄉公所清潔隊長黃郁雯表示，短短10多天廚餘量增加約3％，若無自行處理能力將造成混亂。所幸清潔隊自109年起持續黑水虻養殖實驗，在5年的經驗累積下，目前每日可穩定處理1至1.2公噸廚餘，保障掩埋場與社區運作順暢。
黃郁雯說，養殖初期曾面臨人力不足、氣候變化與流程摸索等挑戰，在鄉長呂明忠及民代支持下逐步克服。111年獲環境部補助後量能擴充，112年整合至掩埋場集中化管理，繁殖效率明顯提升。
黃郁雯說，嘉義縣環保局於113年與三義鄉清潔隊交流黑水虻廚餘去化經驗，並受邀至梅山、民雄分享技術與作業建議，協助提升當地量能。三義黑水虻養殖已趨成熟，除多次受環境部及各地政府邀請示範外，也在量能許可下提供蟲卵給宜蘭監獄、雲林褒忠及彰化竹塘等地。
隊員黃百謚表示，黑水虻約45天完成一個完整生命周期，透過卵、幼蟲、蛹到成蟲持續循環。幼蟲可吞食多倍體重廚餘，殘渣再製成有機肥，有效降低處理成本與碳排放量。
呂明忠表示，黑水虻養殖不僅處理廚餘，也是三義慢城精神與低碳永續的實踐，隊員將製成的有機肥回收兌換回饋社區，每年參與人次破千，提高資源回收率，落實零廢棄、循環再利用。
看更多 CTWANT 文章
今年6月才被逮！日公務員同地點再因「偷拍裙底」被捕 手機相簿驚見多位女性受害
違建養生館「假按摩真性交」被查多次仍繼續開 市府震怒怪手進場直接拆
不滿千萬信託財產沒有他 三重男砍殺姊妹害1死1傷遭聲押
其他人也在看
非洲豬瘟引爆廚餘養豬爭議！環境部籲加裝監測設備 豬農擬赴立院抗議
據統計，去年全國家戶廚餘回收量約50.5萬噸，其中飼料化（如養豬）約占42.8％、肥料化（如高效堆肥及傳統堆肥）約45.8％、能源化占9.5％、其他（如養黑水虻與雞鴨等）約占1.9％，而事業廚餘每年則有20萬餘噸，多數由養豬場處理。因應我國發現非洲豬瘟案場，而廚餘可能是破口...CTWANT ・ 12 小時前
苗栗三義黑水虻每日吞1.2公噸廚餘 打造零廢棄循環
當廚餘不能再餵豬，龐大的回收量該何去何從？面對這一挑戰，苗栗三義鄉清潔隊自民國109年起開始「昆蟲實驗」，將黑水虻養殖從辦公室小規模試驗，逐步整合至垃圾掩埋場，每日處理1至1.2公噸廚餘，轉化為昆蟲蛋白與有機肥。這套循環經濟系統不僅實現零廢棄，也吸引彰化田中、雲林口湖、南投集集等鄉鎮前來取經，成為全台慢城低碳、永續示範。中時新聞網 ・ 1 天前
林口違規廚餘養豬 新北：勤查重罰防弊
（中央社記者黃旭昇新北7日電）禁止廚餘養豬政策仍未解禁，新北持續發生養豬戶私藏廚餘且餵豬的重大違規。環保局今天表示，很難從生產端完全禁止廚餘流入養豬戶，要求廚餘焚燒仍有漏洞，唯有勤查重罰防弊。中央社 ・ 1 天前
快訊/NCC人事今投票表決 藍白全數封殺4提名人
行政院7月底提名國家通訊傳播委員會（NCC）4位委員，今（7）日立法院行使人事同意權案進行表決。然而在國民黨、民眾黨的聯手封殺之下，4位提名人在表決中均未獲得過半同意票，人事案不通過。中天新聞網 ・ 1 天前
孝子照顧母親多年 遭姊妹排除千萬信託！憤而持刀行兇
新北市三重三和路一處民宅下午驚傳凶殺案！警方調查，60歲陳姓男子疑似因家產分配問題，情緒失控持菜刀，朝姊妹揮砍，導致姊姊胸口中刀，宣告不治，妹妹則是全身多處刀傷，目前仍在治療中，而陳嫌的妻子為了制止丈夫，過程中也遭劃傷濺血。據了解兇嫌是繪畫老師，平時負責照顧老母親，沒想到千萬家產卻被姊妹排除，疑似因此理智斷線，殺害手足。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
廚餘不進豬圈進花園 竹山鎮打造「會開花的循環經濟」
中央因應非洲豬瘟疫情宣布全面禁用廚餘餵豬後，廚餘的收運及處理成為各縣市鄉鎮環保單位面臨的首要問題。南投縣竹山鎮公所全力配合中央及南投縣政府政策，啟動廚餘處理緊急應變作業，在每週約35噸廚餘處理量的基礎上，再增加10至12噸的處理能力，於每週二、四下午1點至5點開放廚餘進場，專責處理竹山鎮內增量的廚餘，並參照協助鹿谷鄉公所廚餘進場收費標準，每公斤徵收新臺幣4元處理費，以解決鎮內業者廚餘堆置之苦。竹山鎮落實「廚餘全面去化」政策行之有年，自108年起透過清潔隊建置完善處理系統，目前收運廚餘採全量去化原則進行處理，流程包括廚餘收集、篩分、與破碎副資材堆肥發酵、製成有機土並封袋發放，後續廣泛應用於公園、圓環、街道及公共綠地綠化工程，達到廢棄物再利用的最大效益。將廚餘轉化為有機土並應用於各項綠美化工程，成功推動資源循環與永續發展。為落實「取之於民、用之於民」理念，竹山鎮公所並於每月第四個星期六辦理「領鮮週六─草花發放活動」，將經廚餘轉化的有機土栽植出來的大批草花回饋鄉親，鼓勵民眾共同參與廚餘分類與回收，形成良性循環。竹山鎮長陳東睦表示，面對這次的廚餘危機，希望大家能落實「吃多少、煮多少」的惜食理念台灣好新聞 ・ 1 天前
想用廚餘餵豬省成本？他家養豬吃『這個』.. 連速食龍頭都來下單！
論壇中心／綜合報導豬肉大王陳國訓的奮鬥史就像一場勵志劇：他從路邊攤賣豬腳起家，口蹄疫時逆勢養豬三萬頭，並成功用活菌打造無藥殘「活菌豬」。現嘉一香營收破30億，客戶遍及麥當勞、7-11等。面對豬瘟後廚餘爭議，他直言問題在於「未按規定處理」，認為集中煮熟仍可行。他更看好智慧化趨勢，籌建2027年營運的AI自動化屠宰場，期盼能成為屠宰業的標竿。民視財經網 ・ 19 小時前
南投沼氣發電廚餘廠明年興建 重啟家用廚餘機補助
台中爆發非洲豬瘟疫情，廚餘疑破口，南投縣每日約產生30公噸廚餘，針對多位議員在議會總質詢時，關切南投縣廚餘未來如何去化問題，縣府環保局長李易書表示，縣府計畫明年重啟小型家用廚餘機補助，每台可能補助3000至5000元，並預計明年發包興建每天可處理100公噸的廚餘處理中心，不但可產生沼氣發電，剩下的沼自由時報 ・ 1 天前
彩虹隧道×藍皮火車，說走就走輕鬆半日遊～苗栗功維敘隧道
苗栗真的很適合來一場說走就走的小旅行！這次要帶大家去的，是超夯又免費的景點——「功維敘隧道」。它原本是台鐵舊山線的一部分，因為單線設計，後來被苗南隧道取代，但近年重新整理後，搖身一變成為「彩虹隧道」，整條隧道都閃著七彩燈光，美到像走進童話世界。親子就醬玩 ・ 1 天前
軍公教年終獎金 明年2/6發放
行政院人事總處已於10月2日公告「114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，軍公教人員年終工作獎金將於明年2月6日發放。軍公教年終工作獎金原則上為1.5個月薪俸，另依考績，可能獲得0.5至1個月的考績獎金。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 9 小時前
新北查獲違規餵食廚餘兩養豬場 重罰並禁上市
（中央社記者王鴻國新北6日電）新北市府聯合稽查小組今天在林口區查獲2養豬場餵食豬隻未蒸煮廚餘，除通報中央並依法共開罰新台幣206萬元，以及禁止上市、取消相關補助。中央社 ・ 1 天前
「假投資顧問」老梗 她險損失115萬元
林姓婦人在網路上遇到自稱女投資顧問的專員搭訕，在對方鼓動下到銀行要備款115萬元作為會員和投資下單，幸銀行行員機警多方詢問，才查覺應是遭鬼迷心竅，立即暗中通報北市警夫林分局文林派出所，才讓林婦免於失鉅款。警方表示，林婦是日前到北市文林路的新光銀行，要求提領115萬元現金，當時她會對行員的詢問，聲稱是自由時報 ・ 11 小時前
茶香牽起台日情誼 南投魚池鄉與佐賀嬉野市締盟
（中央社記者戴雅真東京7日專電）台日地方交流再傳佳績，在駐福岡辦事處牽線下，繼10月佐賀縣嬉野市與嘉義縣竹崎鄉締盟後，南投縣魚池鄉今天再與盛產茶葉的嬉野市簽署友好交流協定，成為台灣與佐賀城鄉締盟第2例，也顯示台灣與九州地方交流持續升溫。中央社 ・ 1 天前
觀察站／藍總召任期提案程序欠正義 黨團信任蒙陰影
國民黨立院黨團昨天召開黨團大會突襲通過提案，廢除黨團總召兩年條款，被視為替現任總召傅崐萁開了「萬年總召」之路。而隨著民進...聯合新聞網 ・ 12 小時前
暗批川普 馬克宏：打擊販毒必須尊重主權
法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)7日表示，任何打擊毒品走私的努力都必須尊重所有國家的主權，含蓄地批評了美國在加勒比海與太平洋具爭議性的反毒行動。 馬克宏在結束短暫的拉丁美洲訪問後抵達墨西哥。他在和墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)的聯合記者會上，被問及美國此舉、以及有關美國最終會在墨西哥採取類似行動的報導時，發表了這番評論。 馬克宏說，「打擊販毒是一場結合我們所有人的戰役」，「是基於主權國家之間的合作、以及對各國主權的尊重來進行管轄」，指出他和薛恩鮑姆已討論過這項議題。 美國總統川普(Donald Trump)政府在拉丁美洲集結了大量軍力，並稱此舉是為了消滅毒販。 美國的空襲行動至今已摧毀至少18艘船隻，但華盛頓尚未公佈任何具體證據、顯示被攻擊的目標在走私毒品或對美國構成威脅。(編輯：宋皖媛)中央廣播電台 ・ 12 小時前
補充保費新制被政院喊卡 石崇良：個人去留不在心中
衛福部長石崇良提出修正「健保法」，擬調整補充保費徵收方式，將利息、股利、租金等全年超過二萬元者納入課徵，引發「小資族被砍...聯合新聞網 ・ 12 小時前
巨大捷安特前三季累計獲利9億元、年減近58%
巨大（9921）董事會於今（7）日通過前三季財報。巨大前三季歸屬母公司業主淨利為9.07億元、年減58%，累計前三季EPS則為2.31元。不過巨大也指出，第三季毛利率較去年增加，主要受惠於自有品牌在旺季加強促銷，銷售出貨認列存貨回升利益，帶動整體獲利表現。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
冷氣安裝「天井裡」成災難！200戶住戶吹10分鐘就壞 建商甩鍋惹民怨「沒用腦設計」
[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導新成屋竟變「烤箱」？有住戶爆料，建商將冷氣室外機集中設在天井處，導致全社區兩百多戶冷氣無法散熱，開機10分鐘就自...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
Norris打敗Antonelli和Piastri奪得巴西GP衝刺賽竿位
McLaren車隊的Lando Norris在巴西GP的衝刺賽排位賽中，以0.1秒左右的優勢擊敗了Mercedes AMG車隊的Andrea Kimi Antonelli奪得竿位，而他頭銜之爭的對手，隊友Oscar Piastri以及Red Bull Racing的Max Verstappen，則分別取得第三和第六位Racingnet ・ 11 小時前
新聞眼／台南科技園區學區爆滿窘境 北市不能重演
北投士林科技園區即將迎來輝達、仁寶總部落腳，未來還有T3、T4、T12等多塊地，將吸引高科技產業進駐，預料湧入數以萬計人...聯合新聞網 ・ 12 小時前